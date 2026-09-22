Governador do Banco de Portugal recusa complacência com bons resultados da banca

⚡ ECO Fast Álvaro Santos Pereira garante que a banca portuguesa está hoje mais resiliente e preparada para absorver choques.

Segundo o governador do Banco de Portugal, surgem riscos novos todos os meses, todos os dias e todas as horas, e a banca precisa de se adaptar depressa.

Álvaro Santos Pereira defende que a resiliência tem de ser preservada com vigilância, reforçada com adaptação e sustentada através de cooperação.

Duas décadas separam a última grande auditoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao sistema financeiro português da que chegou em junho às mãos dos portugueses, e o governador do Banco de Portugal não perdeu tempo a resumir a diferença.

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Álvaro Santos Pereira abriu esta terça-feira a conferência que apresenta os resultados do Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) com uma afirmação sem margem para dúvidas: o sistema financeiro nacional está hoje “mais resiliente, melhor preparado e mais bem equipado para absorver choques do que estava no passado”.

Entre bancos com posições de capital e liquidez reforçadas, uma crise da dívida soberana e uma pandemia, o sistema financeiro português mudou. A questão que o próprio governador colocou ao auditório é outra: estará Portugal pronto para os riscos que ainda não conhece?

O exercício de testes de esforço realizado no âmbito da avaliação [do FMI] aponta para um sistema capaz de resistir a cenários adversos muito severos. Álvaro Santos Pereira Governador do Banco de Portugal

Segundo o relatório do FMI, os riscos para a estabilidade financeira em Portugal mantêm-se moderados. No final de setembro de 2025, o rácio CET1 do setor situava-se em 17,7%, enquanto a rendibilidade anualizada dos ativos foi de 1,3% nos primeiros três trimestres do ano. O Fundo destaca ainda uma eficiência superior à dos pares da área do euro, refletida em rácios de custo/rendimento mais baixos.

Os testes de esforço do FMI mostram que, perante cenários adversos severos que combinam choques de crédito, mercado e taxas de juro, nenhum banco esgota as suas reservas de capital. Numa análise adicional, assente numa queda extrema de 40% dos preços da habitação em três anos, o setor também se mantém resiliente.

Álvaro Santos Pereira sublinhou precisamente este ponto na sua intervenção, referindo que “o exercício de testes de esforço realizado no âmbito da avaliação [do FMI] aponta para um sistema capaz de resistir a cenários adversos muito severos”, acrescentando que isso “é importante porque mostra que, mesmo em circunstâncias muito difíceis, o nosso setor financeiro, de acordo com o teste de esforço, é muito resiliente”.

Banco de Portugal não quer que a banca baixe a guarda

O governador não deixou, contudo, de vincar que os resultados obtidos não podem servir de garantia para o futuro. “A estabilidade financeira não é um objetivo que se possa simplesmente declarar e preservar. É um esforço contínuo”, afirmou, defendendo que a complacência “nunca deve ser uma opção”.

Álvaro Santos Pereira alertou que “todos os meses, todos os dias, todas as horas, surgem riscos que nunca tínhamos visto antes”, uma dinâmica que, segundo o líder do Banco de Portugal, se tem acelerado com a chegada de novas tecnologias.

O FMI dá corpo a esta preocupação ao identificar como principal vulnerabilidade prospetiva a combinação entre a subida acentuada dos preços da habitação, o alívio das condições de crédito e um possível regresso ao crescimento do endividamento das famílias — os preços da habitação subiram 169% desde 2015, contra uma média de 55% na área do euro, e 18% apenas no ano terminado em setembro de 2025, segundo dados recolhidos pelo FMI.

[A resiliência não é permanente], tem de ser preservada através da vigilância, reforçada através da adaptação e sustentada através da cooperação [e por isso] não podemos e não vamos permitir a complacência. Álvaro Santos Pereira Governador do Banco de Portugal

Entre os riscos emergentes elencados pelo governador contam-se as ameaças cibernéticas, a incerteza geopolítica e as vulnerabilidades associadas às alterações climáticas, num contexto em que a digitalização e a inteligência artificial estão a transformar o ambiente operacional das instituições financeiras.

Álvaro Santos Pereira recordou o apagão que atingiu a Península Ibérica em abril, apontando o episódio como prova de que “a resiliência e a redundância não são apenas considerações técnicas”.

O relatório do FMI recomenda, aliás, que Portugal reforce a supervisão dos riscos cibernéticos, formalizando protocolos de cooperação entre reguladores e desenvolvendo estratégias plurianuais para reter especialistas nesta área, além de apontar a necessidade de fortalecer o Fundo de Garantia de Depósitos e criar um mecanismo público de apoio de liquidez.

Sobre o valor e importância de uma avaliação externa deste tipo, o governador defendeu o escrutínio internacional como instrumento de reforço institucional, e não como ameaça. “É sempre bom haver críticas, para que os investidores critiquem”, disse, acrescentando que estas avaliações são “exercícios de transparência, responsabilização e aprendizagem institucional”.

Nesse sentido, o Banco de Portugal comprometeu-se a analisar com atenção as recomendações do FMI e a trabalhar com as partes interessadas na sua implementação, notando que várias medidas já estão em curso, incluindo a recente revisão das medidas macroprudenciais aplicadas ao crédito à habitação.

Entre as recomendações do FMI está a orientação para que o Banco de Portugal receba poderes vinculativos sobre instrumentos não harmonizados a nível europeu e que simplifique o conjunto de medidas dirigidas aos mutuários, atualmente considerado excessivamente complexo.

Álvaro Santos Pereira encerrou a intervenção reafirmando que a pergunta relevante não é apenas se Portugal está “mais forte do que estava há 20 anos” – resposta que considerou “claramente afirmativa” -, mas se o país está preparado “para o que vem a seguir”, sustentando que a resiliência não é permanente, “tem de ser preservada através da vigilância, reforçada através da adaptação e sustentada através da cooperação.”

E, por isso, o governador sublinha que “não podemos e não vamos permitir a complacência. Não seremos complacentes, isso é certo, perante novos riscos”. A conferência decorre no Museu do Dinheiro, em Lisboa, e juntou responsáveis do Banco de Portugal e do FMI, académicos e representantes do setor financeiro.