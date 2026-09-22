Governo espanhol sobe a fasquia aos data centers. Setor ameaça com fuga para Portugal

⚡ ECO Fast O Governo espanhol propôs um decreto que impõe exigências rigorosas de sustentabilidade para centros de dados, gerando ameaças do setor sobre possíveis deslocalizações de investimentos.

Entre outras coisas, a legislação exige que, em cada hora, pelo menos 80% da eletricidade consumida seja coberta por produção renovável contratada nessa mesma hora.

Segundo uma associação do setor, penalizações severas por incumprimento podem levar a uma fuga de investimentos para países como Portugal e França.

Um projeto de decreto do Governo espanhol para a indústria dos centros de dados está a causar celeuma no setor, que ameaça deslocalizar investimentos de Espanha para outras geografias, incluindo para Portugal. A proposta, que esteve em consulta pública até ao dia 10 de setembro, pretende fixar apertados “requisitos de sustentabilidade energética e ambiental” que, de acordo com a principal associação setorial, são impossíveis de cumprir no curto prazo.

Nos termos do diploma, os centros de dados em Espanha ficam obrigados a garantir que, em cada hora, pelo menos 80% da eletricidade consumida é coberta por produção renovável contratada nessa mesma hora.

Adicionalmente, contam apenas para esta quota as centrais renováveis cuja entrada em serviço não anteceda em mais de 18 meses o arranque do centro de dados, o que exclui praticamente toda a capacidade renovável já instalada no país. As regras aplicam-se aos centros de dados com potência de acesso à rede igual ou superior a 1 MW (megawatt).

A proposta de lei prevê ainda penalizações pesadas para situações de incumprimento: por exemplo, um centro de dados que conte com geração renovável adicional inferior a 20% do consumo anual veria as tarifas de acesso à rede agravadas em 500%.

No caso de incumprimento do requisito de correlação horária, uma percentagem inferior a 20% significaria um agravamento das tarifas em 50%. Cada mês consecutivo adicional de infração incrementa a penalização em dez pontos percentuais.

As medidas chocaram setor. “O impacto é tão negativo que estimamos que entre 80% e 90% do investimento previsto para os próximos anos, ou seja, em torno de 55 mil milhões de euros, poderia cair”, disse ao Expansión o presidente da Spain DC, associação que representa esta indústria.

Aliás, três companhias internacionais que estariam a preparar projetos no mercado espanhol terão já comunicado que levarão os projetos para outros mercados se o diploma vier a ser aprovado, segundo o mesmo responsável.

Emilio Díaz acrescentou ao jornal espanhol que “França e Portugal podem ser o destino dos investimentos que saem de Espanha”.

O ECO solicitou mais informações à Spain DC sobre esta matéria e pediu uma entrevista ao seu presidente. Contudo, fonte oficial recusou, alegando que “decidiu suspender, por enquanto, entrevistas adicionais sobre esta questão específica, enquanto o processo regulamentar continua a avançar”.

“A nossa posição sobre a proposta já foi tornada pública através das entrevistas e declarações divulgadas nos últimos dias, pelo que, infelizmente, não poderemos agendar a chamada com o Emilio nesta ocasião”, justificou ao ECO fonte oficial da Spain DC.

França e Portugal podem ser o destino dos investimentos que saem de Espanha. Emílio Díaz Presidente da Spain DC

Fuga para Portugal? É “uma forma de pressão”

Contactado sobre a possibilidade de uma fuga de investidores de Espanha para Portugal, o presidente da Portugal DC, associação que reúne os intervenientes do setor deste lado da fronteira, afirmou: “Acho que eles usam isso como uma forma de pressão.” Luís Pedro Duarte salienta que “Portugal não passou a ser atrativo para este setor apenas por causa desta proposta de lei” em Espanha. Aliás, “existe recetividade para acolher mais investimento” em Portugal.

“Aqui pode de facto haver mais possibilidade de captação desse investimento e de passar a haver maiores pedidos de investimento. Agora, não estamos aqui numa posição de avareza a rogar pragas para que lhes corra mal, para [os investidores] virem para aqui”, sublinha o presidente da Portugal DC, criticando a forma como o Governo de Espanha lançou a proposta para cima da mesa.

“Estas coisas fazem sentido ouvindo os stakeholders“, atirou o responsável. Confrontado com o facto de a proposta ter sido colocada em consulta pública, precisamente para auscultar o mercado, retorquiu: “É ouvir já no fim da linha.”

Aqui [em Portugal] pode de facto haver mais possibilidade de captação desse investimento e de passar a haver maiores pedidos de investimento. Agora, não estamos aqui numa posição de avareza a rogar pragas para que lhes corra mal. Luís Pedro Duarte Presidente da Portugal DC

Entretanto, o tema está a merecer atenção não apenas da indústria dos centros de dados propriamente dita. Na semana passada, num evento interno da EDP, o CEO da elétrica, Miguel Stilwell, fez referência a esta proposta do Governo espanhol, durante um discurso sobre o futuro da empresa com inteligência artificial (IA): “Recentemente um decreto real surgiu em Espanha sobre data centers e correlação [no consumo de energia]. Os data centers agora têm de ter a sua própria geração e têm fasquias muito altas para a correlação”, comentou o gestor.

Portugal não tem requisitos tão apertados como os propostos por Espanha, apesar de o Governo ter um posicionamento de que não é do interesse nacional que todo e qualquer centro de dados se instale no país. Em julho, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, comentou que o Executivo quer data centers “produtivos”: “Queremos absorver, atrair investimento, mas não queremos ser quase a lixeira da Europa”, avisou.

O país tem um Plano Nacional de Centros de Dados com medidas como um ponto único de contacto e facilidades no licenciamento. Porém, é noutro diploma que está o principal mecanismo público de controlo do acesso a esta atividade: em 2025, foi alterada a lei que estabelece o “procedimento excecional de atribuição de capacidade de ligação à rede de instalações de consumo de energia elétrica em zonas de grande procura”, passando a exigir-se o pagamento de uma caução avultada, que não pode ser inferior a 13.500 euros por MVA (megavolt-ampere).

O objetivo foi travar a especulação imobiliária com terrenos para a construção de centros de dados já com licença de ligação à rede atribuída. Em maio, o mesmo ministro indicava existirem “40 pedidos de instalação de data centers” em Portugal.

“Negociar em bytes, não em watts”

Entretanto, Pedro Sánchez já veio defender a proposta do seu Governo junto dos investidores. Num artigo de opinião publicado pela Bloomberg, o primeiro-ministro espanhol apontou: “O nosso objetivo deve ser negociar em bytes, não em watts.”

“Estamos a aproximar-nos de um ponto de viragem e precisamos de agir para manter a dianteira. Em agosto, o meu Governo lançou uma consulta pública sobre um novo quadro regulatório concebido precisamente para o efeito. A proposta parte de um princípio simples: o acesso à rede elétrica é um recurso estratégico escasso e não deve ser retido por projetos que careçam de credibilidade, viabilidade ou de um contributo significativo para a economia e para a sociedade.”

“A nossa proposta introduz padrões de eficiência energética e hídrica. Os centros de dados terão de divulgar indicadores-chave de desempenho, permitindo-nos avaliar e comparar a utilização dos recursos e desencorajar o desperdício. Qualquer aumento da procura de eletricidade deve ser acompanhado por capacidade renovável adicional. A estrutura inclui requisitos para garantir que uma parte significativa do consumo dos data centers é suprida por projetos de energia limpa recém-construídos. A lógica é tanto económica como ambiental”, argumentou.