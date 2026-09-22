Hispania compra espanhola Fullcover e reforça aposta nos seguros equestres
A Hispania comprou a agência de subscrição Fullcover, especializada em seguros para cavalos, para reforçar a sua presença no segmento equestre e expandir o negócio na Ibéria e América Latina.
A agência de subscrição e corretora de resseguros Hispania fechou a compra da agência de subscrição espanhola Fullcover, numa operação que visa expandir a sua oferta no segmento equestre e reforçar a expansão nos mercados ibérico e latino-americano. Em Portugal, trata-se da segunda compra da Hispania, depois da aquisição da GI Seguros, em 2019.
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Com a transação, a Hispania passa a ter no seu portfólio uma especialista ibérica em cobertura de riscos associados a cavalos. Criada em 2008, a Fullcover soma mais de 6.000 clientes, já segurou a equipa espanhola em várias edições dos Jogos Olímpicos e foi ainda distinguida com o Prémio Lloyd’s de Melhor Produto de Seguros.
A integração vai permitir à agência de subscrição exportar o seu modelo de negócio para Portugal e para a América Latina. “A incorporação da Fullcover permite-nos oferecer aos mediadores uma especialidade consolidada, integrando-a no nosso portefólio de linhas de negócio”, destaca Bernardo Alpalhão, Head of Hispania.
Já Fernando Margalejo, da Fullcover, sublinha que a operação permitirá “replicar o modelo de sucesso em Portugal e na América Latina”, além de expandir a oferta de novos produtos relacionados com o mundo equestre aos corretores de seguros.
Com escritórios em Lisboa, Madrid, Londres e Cidade do México, a Hispania atua coverholder no mercado da Lloyd’s.
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