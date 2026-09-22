Incorporação da indústria de defesa nacional na compra das fragatas é de 325 milhões

Critical Software, EID, EIT e Tekever são as empresas portuguesas envolvidas no desenvolvimento de trabalho para as FREMM EVO, as novas fragatas que a Marinha Portuguesa está a comprar a Itália. Ao todo, a incorporação das indústrias de defesa portuguesas na operação de 3,9 mil milhões de euros fixa-se nos 8,3%, um total de 325 milhões de euros, anunciou Nuno Melo, ministro da Defesa, durante a audição parlamentar na Comissão de Defesa sobre a compra das fragatas à Ficantieri.

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Depois de uma longa discussão em torno da polémica que aqueceu agosto em torno da compra das fragatas, chamado à Comissão de Defesa, Nuno Melo apresentou os números que compõem a aquisição das FREMM EVO a Itália, no valor de 3,9 mil milhões.

“Valor unitário, 893 milhões de euros. É o valor unitário de cada fragata. 63 milhões de euros de alterações. Dá 960 milhões de euros por cada fragata. Valor global das três fragatas, 2.880 milhões de euros“, começou por referir Nuno Melo.

O valor é “preço fixo” e já inclui as alterações pedidas pela Marinha Portuguesa, frisou o ministro de Defesa, quando questionado sobre o preço das fragatas pagas pela Marinha italiana.

“Sustentação do ciclo de vida das fragatas, 461 milhões de euros. Armamento, mísseis, munições, 310 milhões de euros. Adequação da base naval, 130 milhões de euros. Capacitação da Marinha e Arsenal do Alfeite e formação de pessoal, 95 milhões de euros. 55 milhões de euros para a Doca flutuante, 40 milhões de euros para equipamentos de teste, formação, etc. Simulação e treino, 38 milhões de euros. Total, 3.914 milhões de euros”, resume.

O ministro da Defesa também revelou dados sobre a incorporação das indústrias de defesa portuguesas na operação: Um total de “8,3% de incorporação nacional em work share, 325 milhões de euros, sendo que de trabalho direto, sem armamento, 10%”, indicou.

Deu ainda vários exemplos de retornos para a indústria portuguesa e para a economia nacional no caso das fragatas. “Sistemas de combate e software operacional pela Critical Software. Simuladores pela ETI. Sistemas integrados de comunicações pela EID. Drones da Tekever. Revitalização do Arsenal do Alfeite, que vai ser alvo de capacitação e transferência de tecnologia, bem como um investimento muito significativo de capacitação”, atirou. “Está também prevista uma parceria de longo prazo para as indústrias portuguesas começarem a participar numa cadeia de valor”, diz. Está ainda prevista a construção de uma doca flutuante a cargo da West Sea.

O anúncio confirma dois dos nomes de empresas já avançados pelo ECO/eRadar em julho, logo após o anúncio de decisão: a Critical Software e a EID.

Porquê a FREMM EVO?

A escolha das equipas técnicas e da Marinha recaiu nas fragatas italianas, mas não foram as únicas em cima da mesa. “Foram consideradas inicialmente seis navios provenientes de cinco estados Obviamente que, atentos aos critérios de SAFE, os navios provenientes do Reino Unido não tinham enquadramento. Os navios espanhóis veio-se a verificar que tinham mais de 35% de sistemas, neste caso norte-americanos, e portanto não elegíveis. Os navios holandeses não tinham compaginação em termos temporais e, portanto, ficaram excluídos. Significa, pois, que a shortlist ficou reduzida aos navios franceses e aos navios italianos“, detalhou o Contra-Almirante António Fernando dos Santos Rodrigues Mateus, subdiretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional, durante a audição. Ou seja, as FDI do Naval Group e as FREMM EVO da Fincantieri.

“Os dois navios que ficaram na shortlist cumpriam em termos absolutos os requisitos, em termos relativos não são comparáveis”, referiu. “As fragatas italianas têm uma performance superior dentro daquilo que são os nossos critérios de avaliação, e foi isso que presidiu a avaliação final”, apontou.

“As fragatas propriamente ditas não são as fragatas, são toda uma componente de capacitação que vai desde os meios propriamente ditos, às armas, à sua sustentação e às condições de operação”, reforçou, destacando que este acordo tem por base “uma relação estratégica entre Portugal e Itália, que traz não apenas estes bens, mas também uma parceria a nível industrial de, entre os quais, destacaria a revitalização do Arsenal do Alfeite, com vista à sustentação integrada e íntegra da esquadra da Marinha Portuguesa, incluindo os seus submarinos”, realça o contra-almirante subdiretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional.

O responsável frisou ainda que este foi um processo “conduzido entre dois Estados e sem participação de entidades privadas, ou quando essas entidades privadas participam, como seja o caso da Fincantieri ou do Arsenal do Alfeite, naturalmente na presença dos dois Estados”.

O processo está, neste momento, “em processo negocial e trabalhos pré-contratuais”. Ou seja, “muito longe de discussões financeiras ou de qualquer outra coisa, para efetivamente celebrar os contratos, em primeiro lugar, com o Estado italiano e, em segundo lugar, com uma organização cooperativa internacional detida por seis Estados, a OCAR”, explica.

E o preço?

“Os preços estão projetados, firmes e fixos para as datas de entrega, maioritariamente em 2029-2030”, cumprindo as exigências do SAFE. “Portanto, há uma transferência de risco para a outra parte, exatamente para assegurar que o preço é firme. Falando de preço, e porque veio a público o contrato 2024 das fragatas italianas, de facto as fragatas italianas tem um valor contratual de 2024, um valor que tem fórmulas de escalada de preço, caso haja necessidade, e se viermos a aplicar mecanismos de correção para 2030, o valor real das fragatas são, na verdade, 950 milhões de euros”, detalha o contra-almirante.

As fragatas compradas por Portugal, já completas, têm um valor unitário de 960 milhões de euros. “Dentro dessa componente estão cinco componentes específicas nacionais, duas das quais têm a ver com a incorporação de indústria nacional, é o caso do sistema integrado de comunicações que temos em toda a esquadra, que é produzido pela EID, e os drones da Tekever também que estão lá“, pormenoriza o subdiretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional.

“Os outros dois requisitos, nomeadamente em termos dos lançadores de mísseis, têm a ver com o facto de nós não termos dez navios, nós temos três navios, E, portanto, temos necessidade, em cenário operacional, de ter uma quantidade de níveis de mísseis de defesa aérea superior àquilo que é o normal para missões de longa duração, dentro daquilo que é o nosso contexto de missões NATO”, justifica.

“Poder-se-á questionar, então, como é que os navios aparentemente são mais baratos. Bom, a verdade é que nós estamos a fazer uma encomenda de três navios e não dois de uma assentada. E, portanto, o preço unitário corrigido, efetivamente, é mais barato do que o navio”, diz.

Finalmente, relativamente à dívida e a gestão da dívida, embora esse tema seja do âmbito do Ministério das Finanças, o responsável defendeu a “adequabilidade deste empréstimo [SAFE], não apenas pela ausência de taxas, impostos e outro tipo de incumbências que pudessem advir no caso de um financiamento direto, mas também da taxa financeira e do rating que nos é aplicável, e que em mínimo é 1,5% ao ano o diferencial entre a União Europeia versus Portugal, já para não falar da segurança que existe”, realça.

Mais de 60 milhões são para adaptar as fragatas às necessidades da Marinha, um conjunto de cinco capacidades. “É uma necessidade dos tempos absoluta e que tivemos que incorporar nas nossas fragatas. Capacidade de distribuição de mísseis balísticos. Estamos a zeros, não temos. Vamos passar a ter e mísseis balísticos. A maior eficácia energética. Estes navios vão ser totalmente elétricos, logo são totalmente silenciosos e quando nós temos que construir esta capacidade da luta anti-submarina, o facto dos navios serem silenciosos faz toda a diferença. E portanto, mas isto também acresce, e depois vão ter sensores de última geração. E a quantidade de mísseis de defesa aérea. Portanto, isto justifica a diferença de preços”, diz Nuno Melo sobre a diferença de valor das fragatas compradas pela Marinha italiana à Fincantieri.

Mais, as fragatas portuguesas “obedecem requisitos operacionais e um conceito de operação de cumprimento de missões na NATO, na União Europeia e nacionais, totalmente diferente das fragatas italianas. Isto obriga-nos a configurações próprias e a sistemas de armas que são passíveis de sustentação e entre Estados”, diz. “Há sistemas de armas que adquirimos e que adquirimos, não em consórcio, mas em que vários países adquirem a mesma capacidade e a manutenção dessa capacidade depois será muitíssimo mais barata”, refere.

“Disparatado” é também como o ministro da Defesa chama à comparação com o valor da compra da fragata italiana pela Marinha grega, por 400 milhões. “Para começar, não é mesmo uma fragata, depois é em segunda mão, do modelo anterior. Parece que há quem queira que Portugal vá agora outra vez comprar em segunda mão”, atira.

Porquê três fragatas e o que vai acontecer às Vasco da Gama?

Porquê três fragatas? “Porque estamos obrigados a isto pelo sistema de forças. Temos que ter três. E compreende-se, porque uma fragata tem operação, outra fragata tem que estar a iniciar ou finalizar um ciclo operacional e outra está em manutenção”, justifica.

“Os contratos estão ainda a decorrer. Vamos ter, temos o acordo de empréstimo no circuito Legislativo, vamos ter depois em Outubro o acordo operacional, e depois todos os outros contratos”, diz, por isso, os 3,9 mil milhões ainda não estão comprometidos.

Quanto ao que vai acontecer às atuais fragatas, da classe Vasco da Gama, em processo de modernização? “Provavelmente serão vendidas, mas há opções que ainda não foram tomadas e que partirão, a começar pelo ramo, na proposta que fará o Ministério, e depois logo se decidirá”, diz Nuno Melo. Mas é evidente que a partir do momento em que tivermos as FREMM EVO, Portugal não necessitará todas estas fragatas e terá que optar pela alienação de algumas”, admite.

(Última atualização às 18h34)