INE revela “dificuldades” na transmissão de dados da AIMA . “Em maio de 2026, ainda estava a receber informação de 2025”

O presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), António Rua, reconheceu esta terça-feira que houve “dificuldades na transmissão” de informação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para o instituto, no processo que esteve na origem da revisão em alta das estimativas da população residente para 11,4 milhões de habitantes. Apesar dos constrangimentos, assegurou que o INE fez “todas as diligências” para obter os dados com a maior rapidez possível.

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“Em relação à interação com a AIMA, o INE usa um conjunto muito alargado de bases de dados. O INE procurou articular com a AIMA a informação o mais depressa possível”, afirmou António Rua durante uma audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), requerida pelo grupo parlamentar do PS para esclarecer as novas estimativas da população residente e as revisões das séries de 2021 a 2024.

O presidente do INE revelou, contudo, que o processo de transmissão dos dados da AIMA se prolongou no tempo. “Houve dificuldades na transmissão de dados da AIMA para o INE”, afirmou, acrescentando que, apesar dos esforços desenvolvidos pelo instituto, “em maio de 2026, ainda estava a receber informação de 2025”.

António Rua sublinhou o “esforço muito assinalável” desenvolvido pelo INE para integrar a informação disponível e defendeu que a transmissão dos dados deveria ter ocorrido “com a maior celeridade possível”, embora tenha remetido os atrasos para “vicissitudes” do processo.

A questão da informação da AIMA ganhou particular relevância depois de o INE ter alterado a metodologia utilizada para calcular a população residente. Até então, as estimativas assentavam essencialmente na metodologia associada aos Censos. A partir das Estimativas da População Residente de 2025, o instituto passou a recorrer à integração de múltiplas fontes administrativas e a métodos de indícios de residência.

Segundo o próprio INE, esta nova abordagem envolveu a integração de milhões de registos individuais e permitiu estimar que Portugal tinha 11.424.031 residentes em 31 de dezembro de 2025. A população de nacionalidade estrangeira ascendia a 1.597.539 pessoas, correspondendo a 14% do total.

A revisão da população teve também efeitos retroativos. Entre 2021 e 2025, o INE estima agora um aumento da população residente de 824.914 pessoas, com os maiores acréscimos concentrados em 2022, 2023 e 2024, anos marcados por fluxos migratórios elevados.

PIB per capita só será revisto em março

Uma das consequências da revisão da população prende-se com os indicadores económicos calculados “por habitante”, entre os quais o PIB per capita. António Rua garantiu no Parlamento que este indicador será atualizado, mas não imediatamente.

O INE decidiu não recalcular, nesta fase, os indicadores que dependem da população residente como denominador. “O INE não recalculou indicadores que dependessem da população residente e optou por não atualizar o PIB per capita”, explicou o presidente do instituto. A revisão ficará para março de 2027, quando forem atualizadas as Contas Nacionais. “Só o fará quando forem revistas e apresentadas em março”, acrescentou.

O calendário já divulgado pelo INE prevê precisamente que as Contas Nacionais, trimestrais e anuais, relativas ao período de 2021 a 2026 sejam revistas em março de 2027. O instituto explica que a alteração da população tem impacto nas Contas Nacionais, nomeadamente porque “uma parcela da atividade económica não observada diretamente pelas fontes tradicionais é estimada tendo em conta a população empregada apurada pelo Inquérito ao Emprego”.

Ora “o Inquérito ao Emprego vai ser revisto em fevereiro e no mês seguinte” as contas nacionais já com base nas novas estatísticas da população, salientou.

(Notícia em atualização)