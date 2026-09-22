Irão ou é “aniquilado” ou chega a acordo com EUA, diz Trump

O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta terça-feira que vai ter de “escolher” entre “aniquilar” o Irão ou chegar a um “acordo” com Teerão e que Moscovo e Kiev porão fim à guerra “mais cedo do que se pensa”.

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Donald Trump, que discursava durante o debate no primeiro dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, anunciou a construção de duas bases militares norte-americanas na Gronelândia e que o regime comunista de Cuba “vai cair”.

O Presidente norte-americano, por outro lado, anunciou que os Estados Unidos vão utilizar oficialmente o termo “superinteligência” em vez de “inteligência artificial”, rejeitando a ideia de um “projeto globalista” de regulamentação da IA, e apelou a todos os países membros para abandonarem o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sobre o Irão, Trump disse ter de decidir entre “aniquilar” o Irão ou chegar a um “acordo” com Teerão. “Acredito que chegaremos a um acordo logo após as eleições” legislativas intercalares previstas nos Estados Unidos em novembro, acrescentou o Presidente norte-americano.

“Mas tenho uma grande decisão a tomar: ou aniquilo a República Islâmica, e rapidamente, sem nunca lhe dar a possibilidade de voltar a matar e destruir pessoas e países? Envio-os para o inferno, sem qualquer hipótese de sobrevivência nem esperança de grandeza futura ou para as gerações vindouras?”, questionou.

“Ou será alcançado um acordo com o Irão que lhes permita reconstruir-se e tornar-se um país muito maior do que alguma vez foi, talvez um dos maiores do Médio Oriente, ou mesmo do mundo”, declarou o Presidente norte-americano.

Em seguida, repetiu que acreditava ser possível chegar a um acordo depois das eleições legislativas intercalares nos Estados Unidos, em novembro, nas quais o Partido Republicano corre o risco de perder o controlo do Congresso, nomeadamente devido ao elevado preço dos combustíveis provocado pela guerra.

“Eles [Irão] estão à espera para ver como me vou sair nas eleições intercalares. O que não compreendem é que não sou candidato. Já o fiz, e obtive uma vitória esmagadora”, indicou, lembrando que ainda terá cerca de dois anos e meio de mandato.

No que diz respeito ao desenvolvimento de um programa nuclear iraniano, insistiu que “nunca” permitirá que o Irão obtenha uma arma nuclear. “Quando assumi o cargo, iniciei imediatamente negociações com o Irão e ofereci-lhes cooperação económica em troca do fim do programa nuclear, mas recusaram categoricamente, o que foi um grande erro”, afirmou.

Na sua intervenção, Trump garantiu a Rússia e a Ucrânia chegarão a um acordo de paz “mais cedo do que se pensa”.

“Estamos a trabalhar muito estreitamente com os líderes da Rússia e da Ucrânia, e vamos resolver este caso. Isso acontecerá, penso eu, mais cedo do que pensamos“, garantiu o Presidente norte-americano, que já fez várias vezes declarações semelhantes sem que tenham sido registados progressos reais com vista a uma resolução do conflito.

Trump garantiu que utilizará a lei de sanções recentemente aprovada “se for necessário”, salientando que, em homenagem ao senador Lindsey Graham, assinou uma “nova e poderosa lei aprovada pelo Congresso” que lhe confere “amplos poderes em matéria de tarifas”.

“E, se necessário, terei de os utilizar”, ameaçou.