Lucro da Sporting SAD sobe 74% para 34,7 milhões de euros

A Sporting SAD teve lucros de 34,7 milhões de euros na época 2025/2026. O resultado líquido da sociedade desportiva ‘leonina’ teve um crescimento de 74% em comparação com a época anterior, de acordo com o relatório financeiro divulgado esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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O volume de negócios atingiu um valor recorde de 300 milhões de euros, na última temporada, o que representa um crescimento homólogo de 13%. Excluindo a transação de jogadores, as receitas também foram as maiores de sempre, de 187,7 milhões de euros, mais 27% do que na época passada. Assim, a Sporting SAD viu a faturação triplicar numa década.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), incluindo transações de jogadores, aumentou 13% para 116 milhões de euros. As contas da SAD presidida por Frederico Varandas foram impulsionadas “pelo crescimento de 27% dos rendimentos operacionais sem transações de plantel face a 2024/2025″, segundo o documento publicado pela CMVM.

No entanto, o rácio de liquidez deteriorou-se até aos 1,9 devido ao disparo de 49% na dívida líquida causado pela emissão obrigacionista realizada em outubro de 2025.

No que toca aos rendimentos de jogo onde se incluem as entradas no estádio para o público em geral e também os pacotes de assinaturas anuais para sócios e os camarotes de empresas, aumentam em 4,9 milhões de euros (+20%) face a 2024/2025, alcançando os 29,1 milhões de euros.

Estes encaixes financeiros de bilheteira e acordos corporate deveram-se ao crescimento generalizado nas linhas de negócio, especialmente no segmento de hospitalidade, que aumentou 35% (ou 2,8 milhões de euros) face a 2024/2025 até aos 10,9 milhões de euros. Ou seja, a receita oriunda dos camarotes, boxes VIP e serviços especiais de restauração em dias de jogo no Estádio de Alvalade.

Já as vendas de Gamebox no Sporting subiram 14% na época 2025/2026, apesar de o clube ter perdido o tricampeonato para o FC Porto, atingindo os 9,6 milhões de euros. Os lugares premium (Lion Seats), que esgotaram em menos de meses, faturaram 16,1 milhões de euros, dos quais 1,3 milhões foram reconhecidos no exercício em análise.

Destaque ainda para o maior investimento de sempre no plantel no mercado de verão de 2026, no valor de 127,4 milhões de euros, cujo objetivo foi reforçar a equipa para tentar manter a competitividade tanto no panorama nacional, como nas competições europeias (Liga a dos Campeões da UEFA).

Venda de Gyökeres ao Arsenal com valor histórico

As vendas de atletas, na época que começou em agosto de 2025 e terminou em maio deste ano, totalizaram 117,2 milhões de euros. Nessa verba inclui-se a maior transferência de sempre na história da Sporting SAD, a do jogador sueco Viktor Gyökeres para o clube britânico Arsenal, por 65,8 milhões de euros (sem comissão de venda), acrescidos de até 10,3 milhões de euros em remuneração variável.

Neste contexto de entradas e saídas, os rendimentos de merchandising – camisolas, entre outros – caíram 7%, em termos homólogos, para 16,1 milhões de euros. Por outro lado, as publicidades e patrocínios mantiveram a rota de crescimento, somaram 12% e acumularam 21,4 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 18h41 com mais informação)