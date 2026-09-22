Lucros das seguradoras aumentaram 11% no 1º semestre, apesar das tempestades

As seguradoras sob supervisão da ASF registaram um agravamento dos montantes pagos com custos por sinistros de 35,2% em ramos Não Vida no primeiro semestre de 2026 em relação a igual período do ano anterior. O ramo Incêndio, que inclui os ramos multirriscos habitação, comercial e industrial, foi o mais devastado pelo comboio de tempestades, com os pagamentos de uma grande parte dos sinistros ocorridos a decorreram no segundo trimestre do ano.

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Isso não impediu que as seguradoras tivessem aumentado os seus lucros em 11% no primeiro semestre deste ano para 461 milhões de euros, enquanto no período homólogo tinha atingido 414 milhões. No entanto, a ASF assinala que estes cálculos não incluem dados das seguradoras GamaLife e MGEN Seguros. Entretanto, a primeira apresentou os seus resultados que melhoraram de 18,5 milhões para 27,9 milhões de euros, enquanto a segunda ainda está em fase de lançamento – da companhia de seguros, não da marca em Portugal – pelo que o seu efeito nos resultados divulgados não são significativos.

Se os resultados líquidos ainda não sofreram com a tempestade Kristin neste primeiro semestre, a diminuição das margens de lucro das seguradoras afetaram os capitais próprios das companhias. Daí o rácio de solvência SCR do conjunto ter regredido de 212%, em 31 de dezembro de 2025, para 198%, em 30 de junho de 2026. No grupo das seguradoras mistas – que inclui Fidelidade, Generali Tranquilidade e Allianz – esse indicador passou de 206% para 193% e, nas seguradoras Não Vida, passou de 190% para 174%. Também, mas por outros motivos, a solvência das seguradoras Vida baixou de 244% para 233%. No entanto, a média continua muito acima do mínimo requerido de 100% para este rácio.

Assim, o destaque negativo do primeiro semestre deu-se no ramo dos multirriscos. As indemnizações atingiram os 920 milhões de euros quase triplicando face aos 311 milhões dos primeiros seis meses de 2025. Em relação ao ano anterior, os custos com sinistros tinham subido apenas 11% em 2025, no ramo Incêndio.