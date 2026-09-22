Nos é o maior anunciante de agosto. Initiative e VML lideram nas agências
O Ediclube é o maior anunciante no acumulado dos primeiros oito meses, seguido pelo Modelo Continente e Unilever-Fima. Dentsu e VML lideram nas agências.
Após dois meses a liderar o ranking dos maiores anunciantes do país, a Unilever-Fima desceu à segunda posição e entregou o primeiro lugar à Nos. A preços de tabela, ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a empresa investiu 66,7 milhões de euros em publicidade no mês de agosto.
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Na segunda posição surge então a Unilever-Fima, com 63,4 milhões, e a fechar o pódio está o Ediclube, com 55,8 milhões.
Modelo Continente, Lidl, Super Bock Group, Vodafone, McDonald’s Portugal, Med&CR – Serviços de Gestão de Cartões de Saúde e Meo são as restantes marcas que figuram no ranking dos 10 maiores anunciantes, elaborado mensalmente pela MediaMonitor.
Nas agências de meios, e também a preços de tabela, a Initiative volta a garantir a primeira posição, com 200 milhões de euros. Na segunda posição mantém-se a Arena, com com 193,9 milhões de euros, e a fechar o pódio surge em agosto a Dentsu Media, que com 175,6 milhões de euros.
OMD, Wavemaker, Havas Media, Mindshare, Zenith, EssenceMediacom e Nova Expressão completam o ranking das 10 agências que movimentaram maior investimento no último mês.
Nas agências criativas, não há alterações nas primeiras duas posições, que continuam ocupadas pela VML e Fuel. A fechar o pódio surge em agosto O Escritório, que passa da sétima para a terceira posição.
McCann Erickson, Uzina, Pepper, Publicis, BBDO, TBWA e Havas Worldwide encerram o ranking das 10 maiores agências do mês.
O Ediclube (que opera marcas como a Galeria.pt e o Reader’s Digest) mantém-se o maior anunciante no acumulado dos primeiros oito meses de 2026, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. Dentsu Media, Arena e Initiative lideram nas agências de meios e VML, Fuel e Publicis ocupam as primeiras três posições nas agências criativas.
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