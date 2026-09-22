Nova Brigada de Trânsito da GNR ainda sem data de arranque vai rodar militares para prevenir corrupção

A nova Brigada de Trânsito (BT) da GNR continua sem data para iniciar funções, cinco meses depois de o Governo ter anunciado a sua reativação. Ainda não está definido o modelo de organização e funcionamento da unidade, nem é certo que haja um reforço dos cerca de 1.300 militares atualmente afetos ao trânsito, dispersos pelos 20 comandos territoriais.

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Segundo o Público, uma das medidas previstas para prevenir novos casos de corrupção será a rotação de funções entre os militares. A antiga BT foi extinta em 2009, na sequência de vários escândalos de corrupção, e o Ministério da Administração Interna (MAI) pretende evitar que situações semelhantes se repitam na nova estrutura.

A GNR explica que o novo modelo da Unidade Nacional de Trânsito aguarda validação das propostas apresentadas e eventuais orientações da tutela. Estão ainda a ser avaliados a estrutura orgânica, o modelo de funcionamento operacional, a distribuição territorial dos efetivos e meios e a articulação com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

A reativação da BT foi anunciada em abril, com o comandante-geral da GNR, Rui Veloso, a apontar para a criação da unidade ainda este ano. Contudo, será necessário alterar a lei orgânica da GNR e, a pouco mais de três meses do final de 2026, ainda não é conhecido qualquer projeto nesse sentido. Também não está definida a localização da futura sede nem da sala de situação que permitirá acompanhar o trânsito nas principais vias do país.