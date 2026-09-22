Nova IMS é a primeira “faculdade empreendedora” em Portugal

Portugal já tem uma escola acreditada como faculdade empreendedora. A Nova Information Managment School (Nova IMS) acaba de se tornar a primeira instituição em Portugal a obter a acreditação como entrepreneurial university atribuída pelo Accreditaion Council of Entrepreneurial and Engaged Universities (ACCEU). Para conquistar este ‘selo’, a escola dirigida pelo Miguel de Castro Neto viu avaliadas 15 dimensões da sua atividade e organização, nomeadamente as estruturas internas de apoio ao empreendedorismo.

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“Além da existência de programas de empreendedorismo e de empresas criadas por alunos e alumni, a ACCEU avalia a forma como a capacidade empreendedora está integrada no funcionamento da instituição: na estratégia e na liderança, no ensino e na investigação, nas estruturas disponibilizadas a alunos, professores e investigadores, na relação com empresas e entidades públicas, e na capacidade de transformar o conhecimento em valor económico e social“, explica a Nova IMS, numa nota enviada ao ECO.

Nesta avaliação, a Nova IMS cumpriu os 15 critérios de acreditação, tendo superado o nível exigido em seis. No compromisso institucional, liderança, cultura, estruturas internas de apoio ao empreendedorismo, influência no ecossistema e impacto, conseguiu “excelente”.

No que diz respeito, por exemplo, especificamente às estruturas internas de apoio ao empreendedorismo, a avaliação concluiu que a esta escola portuguesa dispõe de mecanismos que acompanham as diferentes fases de desenvolvimento de uma ideia, da geração de conceitos à validação de mercado e potencial criação de emprego.

E quanto à influência no ecossistema, a ACCEU entende que a Nova IMS tem impacto não só a nível regional, mas também nacional e internacional, “destacando a sua participação na definição de agendas e políticas, a colaboração com diferentes organizações e a capacidade para funcionar como parceiro de conhecimento na resposta a necessidades externas“.

Ainda nesta dimensão, é destacado que, nos últimos cinco anos, os alunos e antigos alunos da Nova IMS fundaram 60 startups e uma spin-off, e mais de 2.500 pessoas participaram em programas de empreendedorismo.

Para a equipa internacional de avaliação, uma das principais forças da faculdade está precisamente no facto de o empreendedorismo estar presente simultaneamente ao nível estratégico e operacional. Nova IMS

“Para a equipa internacional de avaliação, uma das principais forças da faculdade está precisamente no facto de o empreendedorismo estar presente simultaneamente ao nível estratégico e operacional“, assinala, assim, a escola. “O relatório destaca a capacidade da Nova IMS para transformar conhecimento académico em inovação, ligação ao ecossistema e valor para a sociedade, bem como a existência de estruturas e iniciativas que permitem desenvolver ideias e aproximá-las da aplicação”, sublinha a Nova IMS.

Em reação à atribuição desta acreditação, o diretor, Miguel Castro Neto, frisa que o empreendedorismo faz parte da história desta faculdade, desde o seu nascimento, em 1989. “Para nós, empreendedorismo significa capacidade de transformar conhecimento em ação e em valor. Está na forma como ensinamos, investigamos e trabalhamos com empresas, Administração Pública e sociedade, e nas condições que criamos para que alunos, professores e investigadores possam experimentar, desenvolver soluções e levar boas ideias mais longe”, salienta o responsável.

Esta acreditação é particularmente importante porque reconhece essa capacidade como parte do modelo da faculdade, e não como um conjunto isolado de iniciativas. Miguel de Castro Neto Diretor da Nova IMS

“Esta acreditação é particularmente importante porque reconhece essa capacidade como parte do modelo da faculdade, e não como um conjunto isolado de iniciativas“, nota ainda o diretor da Nova IMS.

A ACCEU é um organismo internacional, com sede na Alemanha, especializado na acreditação do empreendedorismo e da ligação à sociedade no ensino superior.