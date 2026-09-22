Novobanco lança fundos da “guru da inovação” Cathie Wood focados em IA e no espaço

O Novobanco acaba de lançar quatro novos fundos ETF (Exchange Traded Funds) da ARK Invest, a gestora norte-americana fundada e liderada por Cathie Wood, conhecida por ter identificado cedo oportunidades em empresas com potencial para mudar indústrias, como a Tesla ou a Spacex, de Elon Musk, Nvidia ou a Palantir. Os produtos da gestora detida pela guru de Wall Street começam a ser comercializados esta quarta-feira, dia 23 de setembro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Os investidores nacionais vão, assim, ter acesso a quatro novos fundos que investem em empresas ligadas à inovação e à Inteligência Artificial, bem como ao espaço e à revolução genómica: ARK Innovation UCITS ETF (ARKK), ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI), ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG) e ARK Space & Defence Innovation UCITS ETF (ARKX).

“Ser os primeiros a disponibilizar os ETFs da ARK Invest em Portugal reforça o compromisso do novobanco e do Banco BEST em disponibilizar aos seus clientes acesso às melhores soluções de investimento internacionais”, refere Elisabete Pinto Pereira, responsável pelo Departamento de Wealth & Protection do Novobanco, citada em comunicado. “Esta parceria permite-nos alargar o acesso a estratégias focadas em inovação e tendências estruturais de longo prazo, respondendo à crescente procura dos investidores por oportunidades de diferenciação e crescimento”, acrescenta.

As empresas que vão definir a próxima década estão a ser construídas agora, na sua maioria fora dos principais índices, e queremos que os investidores portugueses tenham a oportunidade de nelas investir. Cathie Wood CEO da ARK Investment

Já Cathie Wood, que estará presente esta quarta-feira em Lisboa num evento de apresentação dos novos fundos do Novobanco, destaca que “Portugal tem investidores cada vez mais informados e ambiciosos, e é com esse espírito que levamos a nossa investigação e as nossas estratégias de inovação disruptiva ao Grupo Novobanco”. “As empresas que vão definir a próxima década estão a ser construídas agora, na sua maioria fora dos principais índices, e queremos que os investidores portugueses tenham a oportunidade de nelas investir”, remata a “queridinha de Wall Street”, citada no mesmo comunicado.

Os fundos, cuja comercialização em Portugal resulta de uma parceria entre o Novobanco e a Capital Strategies Partners, que representa a ARK Invest em Portugal desde outubro de 2025, estarão disponíveis na plataforma de investimento do banco ou do Banco BEST.

Cathie Wood é uma conceituada gestora em Wall Street, que criou, em 2014, a ARK Invest, para se focar numa estratégia de investimento que procura identificar empresas com uma estratégia de inovação disruptiva, antecipando oportunidades em vários setores. A sua capacidade de identificar cedo empresas que se revelaram transformadoras valeu-lhe alcunhas como “guru da inovação“, “deusa dos lucros” ou a “queridinha de Wall Street“.

Wood foi uma das primeiras gestoras a assumir uma posição de forte convicção na Tesla, mantendo-a nos seus fundos ao longo de mais de uma década, mesmo quando essa visão era contestada pelo mercado. O mesmo aconteceu com a SpaceX e outras gigantes tecnológicas.