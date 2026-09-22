O modelo dos ginásios sem fidelização: quando o cliente já não fica preso ao contrato

Durante décadas, o negócio dos ginásios em Portugal assentou num paradoxo confortável: ganhava-se dinheiro com quem não aparecia. O contrato anual garantia a receita, o sócio desistia em março e as contas fechavam na mesma. O modelo sem fidelização veio inverter essa lógica, e é hoje uma das forças que mais está a transformar o setor do fitness em Portugal.

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O que é, exatamente, um ginásio sem fidelização

Um ginásio sem fidelização é aquele em que o sócio paga mês a mês e pode sair quando quiser, sem período mínimo de permanência nem penalizações de cancelamento. A mensalidade funciona como uma subscrição, não como um contrato de longo prazo. Num ginásio sem fidelização, a receita de cada mês tem de ser conquistada nesse mês, o que muda por completo os incentivos do operador: o cliente que não aparece deixa de ser uma receita garantida e passa a ser um potencial cancelamento.

Porque é que o low cost mudou as regras

O modelo ganhou expressão em Portugal pela expansão das cadeias de ginásios de grande dimensão e preço acessível. Os dados da EuropeActive, a associação europeia do setor, mostram há anos a mesma tendência em vários mercados europeus: o segmento de fitness acessível é o que mais cresce na Europa, e a flexibilidade contratual é uma parte central da proposta de valor, a par do preço. A lógica económica assenta no volume e na escala. Instalações de grande dimensão, processos digitalizados, custos controlados por metro quadrado e uma base ampla de sócios com uma receita média por cliente inferior à dos modelos tradicionais.

A fidelização deixou de ser necessária quando a escala passou a amortecer as flutuações. Com dezenas de milhares de sócios, as entradas e saídas mensais tornam-se estatisticamente previsíveis, e a retenção deixa de se garantir apenas por contrato para se garantir por produto.

A economia de não prender o cliente

Prender o cliente por contrato tem um custo invisível: pode destruir a confiança e dificultar a entrada de novos sócios, que hesitam perante compromissos de um ano. Libertá-lo tem o efeito contrário e três consequências económicas diretas:

1. Baixa a barreira de entrada. Inscrever-se deixa de ser uma decisão de risco, o que pode alargar o mercado a quem nunca frequentou um ginásio, o segmento com maior potencial de crescimento.

2. Obriga o operador a investir no serviço, porque cada renovação mensal é uma escolha, equipamento, limpeza, aulas e horários passam a ser ferramentas essenciais de retenção, e não simples extras.

3. Facilita o regresso de antigos sócios com facilidade. No setor é sabido que uma parte substancial das altas de cada mês são regressos, e um modelo sem barreiras de saída também tende a criar poucas barreiras ao regresso, permitindo recuperar clientes quando as suas circunstâncias mudam.

No mercado português, um dos exemplos mais visíveis desta abordagem é o VivaGym, que opera mais de 280 ginásios na Península Ibérica com mensalidades sem fidelização e aulas de grupo incluídas. A aposta da marca resume a tese do modelo: se o sócio pode sair todos os meses e fica, é porque encontra valor suficiente no serviço para permanecer, ou seja, o produto está a cumprir.

O que muda para o consumidor

Para quem se inscreve, o modelo sem fidelização transfere o poder de decisão para o consumidor. O consumidor testa, compara e sai se o serviço não corresponder, sem ficar preso a um compromisso de longo prazo. A contrapartida é de bom senso: as condições concretas variam consoante o ginásio e a modalidade, e continua a valer a pena ler o contrato, da eventual taxa de inscrição ao pré-aviso de cancelamento. A diferença estrutural é que o risco de fazer uma escolha errada deixa de significar um ano de mensalidades e apenas um mês, o que explica boa parte da adesão de novos públicos ao ginásio.

Um mercado em maturação acelerada

O contexto português amplifica o efeito deste modelo. Portugal partiu de taxas de penetração do fitness historicamente baixas para o padrão europeu, o que significa que o crescimento do setor vem sobretudo de quem nunca teve ginásio, não da rotação de sócios entre marcas. Os barómetros setoriais da AGAP, a associação portuguesa dos ginásios, têm vindo a registar uma base de praticantes em crescimento sustentado, e é precisamente nesse público estreante que a fidelização mais trava a decisão. Quem nunca treinou não sabe se vai gostar, e pedir um compromisso de um ano é pedir que assuma um risco antes de conhecer o produto. O modelo sem fidelização reduz esse risco e funciona, por isso, como uma porta de entrada para novos públicos, o que explica por que razão as regiões e segmentos onde domina são também os que mais crescem.

Um setor a treinar para o longo prazo

O fitness português vive um ciclo de expansão, com mais operadores, mais conceitos e mais portugueses a fazer exercício. Nesse cenário, o modelo sem fidelização funciona como um mecanismo de disciplina de mercado: ganha vantagem quem consegue manter o sócio a ficar, e não apenas porque está contratualmente obrigado a fazê-lo. Para o consumidor, é uma boa notícia em qualquer cenário. Para os operadores, é uma nova oportunidade e uma prova de convencer o cliente a ficar.