Patrick Chan assume liderança do Asian Desk do Grupo MDS como Senior Adviser

O Grupo MDS reforçou a sua equipa executiva com a contratação de Patrick Chan, que assumiu este mês os cargos de Senior Adviser, International Development e líder do Asian Desk. O executivo, que conta com mais de 35 anos de experiência no setor, será responsável por identificar novas oportunidades de negócio e facilitar a ligação dos clientes asiáticos aos serviços locais do grupo na Península Ibérica, América Latina e África.

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Chan foi Managing Director da Nova Insurance Group, uma das maiores corretoras independentes de Hong Kong, e exerceu cargos de direção na Swire Insurance Brokers, onde geriu as operações na China Continental, e no Standard Chartered Bank, na área de bancassurance. Tem especialização em setores como aviação, construção, linhas financeiras e gestão de riscos patrimoniais. Presidiu ainda à Hong Kong Confederation of Insurance Brokers (CIB) e integrou o grupo de trabalho da Insurance Authority de Hong Kong responsável pela transição para o novo modelo de autorregulação do setor.

A relação do executivo com a MDS tem mais de uma década através da Brokerslink, a rede global de corretagem fundada pelo grupo, tendo colaborado com a rede desde 2007 e sido o anfitrião da sua conferência internacional em 2018.

José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, destaca a relevância desta integração: “Atrair um profissional tão respeitado como o Patrick e motivá-lo a regressar à atividade para apoiar as nossas ambições estratégicas nos mercados onde já operamos demonstra bem o caminho que o Grupo MDS percorreu nas últimas décadas.”

Por sua vez, Patrick Chan manifestou a sua satisfação pelo novo desafio profissional: “Estou muito satisfeito por me juntar ao Grupo MDS e trabalhar com uma equipa tão experiente. Conheço há vários anos a equipa de gestão da MDS, liderada por José Manuel, e admiro a sua dedicação aos clientes e a forma como procura fazer a diferença.”

O Grupo MDS é uma multinacional especializada em corretagem de seguros, resseguros e consultoria de risco. Opera diretamente em vários países, como Espanha, Moçambique, Suíça, EUA e China, e faz parte do Ardonagh Group.