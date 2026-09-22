Paulo Macedo teme mais um ciberataque do que uma correção do mercado imobiliário

Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos (CGD), traçou um retrato positivo da solidez da banca nacional na conferência que apresentou os resultados do Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) conduzido pelo Fundo Monetário Internacional a Portugal.

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No Museu do Dinheiro, em Lisboa, Paulo Macedo afirmou que os níveis de crédito malparado no imobiliário, nos particulares e nas empresas estão em mínimos, acrescentando que a cobertura por imparidades é elevada.

Essa realidade é visível no balanço da Caixa, com o banco público a fechar 2025 com um rácio de crédito não produtivo de 1,44%, que Paulo Macedo classificou como mínimo histórico e que compara com 2,3% no conjunto do setor bancário português em setembro de 2025, segundo o FMI, depois de uma redução muito expressiva do malparado na última década.

O CEO da Caixa recordou ainda que a intensidade da supervisão ajudou os bancos portugueses a evoluir nos últimos anos “em termos de governação e na rapidez de acesso a técnicas de normalização”, vincando que essa evolução também trouxe resultados positivos ao setor.

No plano dos riscos que o setor financeiro entrenga, o presidente da Caixa colocou a fasquia na cibersegurança e não na correção do mercado imobiliário, como é referido pelo FMI.

Este balanço soma-se ao que o governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, apresentou momentos antes na mesma conferência, quando defendeu que o sistema financeiro português está “mais resiliente, melhor preparado e mais bem equipado para absorver choques” do que estava há duas décadas.

Paulo Macedo acrescentou uma dimensão prática a essa avaliação, apontando a evolução dos rácios de eficiência da banca, com o rácio de custos a situar-se abaixo dos 40%, e destacando a diferença face à situação vivida há uma década, quando cada um dos grandes bancos detinha nos seus balanços entre mil milhões e dois mil milhões de euros em imóveis recuperados. “Hoje, diria que é ainda 0,01%”, afirmou, referindo-se ao peso residual que esses ativos representam atualmente nas contas da banca.

O CEO da Caixa revelou também que mais de 90% dos ativos problemáticos herdados de anos anteriores, entre imóveis e unidades hoteleiras, já foram resolvidos ou reintegrados no mercado, retirando-os dos balanços dos bancos.

Este ponto liga-se diretamente a uma das principais conclusões do relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), que identifica a subida acentuada dos preços da habitação como uma das vulnerabilidades prospetivas mais relevantes para a estabilidade financeira em Portugal, com os preços a subirem 169% desde 2015, quase o triplo da média da área do euro.

A preocupação não decorre apenas da valorização das casas. O risco aumenta se preços elevados coincidirem com crédito à habitação em aceleração e maior endividamento das famílias, porque uma eventual correção pode agravar as perdas dos bancos e reduzir a capacidade de pagamento dos mutuários.

Paulo Macedo reconheceu essa tensão no mercado imobiliário, atribuindo-a a uma “enorme assimetria entre a procura e a oferta”, e admitiu que os preços continuarão a subir até o mercado encontrar um novo equilíbrio. No entanto, no plano dos riscos, o presidente da Caixa colocou a fasquia na cibersegurança, e não na correção do mercado imobiliário, como é destacado pelo FMI no relatório sobre o setor.

Nesse ponto, a intervenção de Paulo Macedo cruza-se de novo com a do governador do Banco de Portugal, que também identificou as ameaças cibernéticas como um dos principais riscos emergentes para o setor financeiro nacional, a par da incerteza geopolítica e das vulnerabilidades climáticas.

Mas o diagnóstico do presidente da Caixa e o do FMI não são contraditórios. O Fundo considera que uma correção extrema dos preços seria, por agora, absorvível pelo setor, graças às reservas de capital e a uma melhor qualidade das carteiras de crédito, mas recomenda vigilância porque o crédito à habitação voltou a acelerar.

Paulo Macedo deixou também uma nota sobre a interligação entre instituições do setor bancário, recordando que, ao contrário do que sucede noutros mercados, onde “cada banco trabalha para si e faz a sua própria competição”, em Portugal os bancos partilham mecanismos de responsabilidade coletiva que os exige os bancos a apoiarem-se mutuamente em caso de dificuldades, notando que a boa gestão do risco em cada instituição não é apenas uma responsabilidade do supervisor ou do país, mas de cada banco individualmente.