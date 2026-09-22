Portugal na lista de países da UE com disparo acima de 20% no preço dos combustíveis

Os preços dos combustíveis e lubrificantes para transporte pessoal dispararam 23,8% em agosto nos países da União Europeia, comparando com o mesmo mês do ano anterior. Foram 18 os estados membros que registaram subidas acima de 20%, entre os quais Portugal, que surge em 11.º lugar na lista de países do bloco em que os preços mais encareceram, a par da Polónia.

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A subida homóloga registada nos preços dos combustíveis durante o mês de agosto foi superior às subidas dos dois meses anteriores, de 13,7% em junho e 16,7% em julho, assinala ainda o gabinete de estatística europeu, o Eurostat, numa publicação feita esta manhã.

As maiores subidas foram registadas na Bulgária, Lituânia e Finlândia, cujos preços deste segmento encareceram 34,5%, 28,8% e 27,6%, respetivamente. Com registos de 27,5% e 27,4%, Alemanha e França completam o top 5. Em Portugal, os preços aumentaram 24% em agosto, com Espanha a surgir logo a seguir na tabela, com uma subida de 23,9%.

Em oposição, Hungria, Suécia e Irlanda registaram aumentos de ‘apenas’ 1,3%, 6,1% e 11,7%, respetivamente, tornando-se os países onde este aperto foi menos intenso no mês de referência.

Numa base mensal, na UE, os preços do diesel subiram 8,3% de julho para agosto, enquanto a gasolina valorizou 3,3%. De junho para julho, os aumentos nestes combustíveis tinham sido de 4,3% e 4,7%, respetivamente.

No levantamento que é feito pelo Eurostat, deteta-se assim que os preços do gasóleo aumentaram na quase totalidade dos países da UE, registando-se apenas um alívio na Hungria, entre julho e agosto. Na gasolina, foram 22 os países a registarem aumentos.

Em Portugal, o salto entre o sétimo e oitavo meses do ano foi de 7,9% no diesel e de 1,4% na gasolina, abaixo da média europeia.