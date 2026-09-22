Portugal Sotheby’s lança “Casa de Partida”, a sua primeira campanha de lifestyle

Com estratégia criativa desenvolvida pela Born e presença digital assegurada pela Adstrategy, a ação assenta num duplo sentido: a casa que se deixa para trás e o ponto de arranque para uma nova fase.

A Portugal Sotheby’s International Realty está a apresentar a sua primeira campanha de lifestyle em Portugal.

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Com estratégia criativa desenvolvida pela Born e presença digital assegurada pela Adstrategy, a “Casa de Partida” assenta num duplo sentido: a casa que se deixa para trás e o ponto de arranque para uma nova fase. O conceito ganha forma no mote “Descubra a nova vida que a sua casa lhe pode dar”, articulando o valor acumulado pelo imóvel com a concretização de novos projetos pessoais.

A narrativa materializa-se em peças que ilustram transições do quotidiano, privilegiando um registo emocional e sofisticado em detrimento de abordagens focadas em preços ou áreas, descreve a marca. Entre os suportes criativos destacam-se mensagens como “Os filhos saíram. A vista para o mar entrou”, “A Isabel trocou dois quartos vazios por um pátio cheio de amigos” ou “Trocou o elevador para o 3.º pela porta para o jardim”.

A dimensão de storytelling é articulada com uma componente tecnológica orientada para a conversão. Através de uma página dedicada, os proprietários podem responder a um questionário de seis perguntas para obter uma estimativa da valorização atual do seu imóvel sob o apelo à ação “Simule já”.

Carolina Afonso, diretora de marketing e tecnologia da Portugal Sotheby’s International Realty, sublinha que este é o primeiro trabalho de lifestyle da marca no país a fazer jus à missão de “unir casas extraordinárias a vidas extraordinárias”. Segundo a responsável, “para lá da vertente emocional da inspiração e da mudança de vida, existe a componente racional, através de um simulador que permite determinar o quanto valorizou a casa de partida. E é esta articulação entre o marketing e a tecnologia que torna toda a jornada da campanha, da emoção à decisão, mais coerente.”

Com a “Casa de Partida”, a consultora pretende então alargar o seu território de comunicação e acompanhar o consumidor desde a reflexão inicial sobre a mudança de vida até ao primeiro passo concreto do processo imobiliário, resume a Portugal Sotheby’s International Realty.