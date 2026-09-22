Primeiro-ministro assegura que Portugal vai ter excedente este ano e crescer acima da média europeia
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou esta terça-feira, na Bolsa de Nova Iorque, que Portugal terá este ano um novo excedente orçamental, apelando a mais investimento norte-americano.
O primeiro-ministro assegurou esta terça-feira, na bolsa de Nova Iorque, que Portugal vai ter um novo excedente orçamental este ano e que o país vai continuar a crescer acima da média europeia, apelando a mais investimento dos Estados Unidos.
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Luís Montenegro foi convidado esta terça-feira para a tradicional cerimónia de encerramento do mercado bolsista e, perante investidores, empresários e representantes da comunidade portuguesa, deixou a mensagem de que “Portugal está muito aberto” aos investimentos e negócios com os Estados Unidos.
“Nós somos um dos países mais seguros do mundo, com estabilidade política, financeira e social”, destacou.
Na vertente económica, sublinhou que Portugal vai ter, pela quarta vez consecutiva, “um excedente” orçamental.
“Portugal continuará a crescer mais rápido do que a zona a euro, mantendo a inflação sob controlo”, disse.
Perante algumas dezenas de representantes das comunidades portuguesas e empresários, o chefe do Governo falou em inglês, após breves palavras da presidente da Bolsa de Nova Iorque, Lynn Martin, que elogiou “o futuro brilhante da economia portuguesa”.
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