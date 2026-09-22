Santa Margarida recebe mais de 70 entidades para campanha europeia de testes militares

Mais de 70 entidades de 22 nacionalidades estão em Santa Margarida a preparar o ARTEX26/OPEX26, que vai testar cerca de 110 soluções tecnológicas numa campanha europeia de experimentação operacional realizada pela primeira vez em Portugal.

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A fase preparatória arrancou na segunda-feira e decorre até sexta-feira, com a receção dos participantes e a verificação técnica, regulamentar e de segurança dos sistemas que pretendem participar nos ensaios, disse hoje à Lusa fonte oficial do Exército.

A campanha principal de experimentação começa formalmente em 28 de setembro e decorre até 09 de outubro no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém.

Participam militares, empresas, universidades, centros de investigação, entidades públicas e representantes da Agência Europeia de Defesa (AED), numa iniciativa articulada com o ARTEX26, principal exercício de experimentação tecnológica do Exército português.

Segundo o Exército, serão avaliadas tecnologias nas áreas dos sistemas aéreos e terrestres não tripulados, combate a ‘drones’, guerra eletrónica, munições de permanência no ar, reconhecimento e vigilância, comunicações e comando e controlo, apoio logístico, proteção da força, camuflagem, defesa química, biológica, radiológica e nuclear e fabrico aditivo.

Numa primeira fase, as soluções serão testadas individualmente, seguindo-se a sua integração com forças militares em cenários táticos, incluindo operações de vigilância, infantaria, apoio logístico, operações noturnas e emprego combinado de sistemas tripulados e não tripulados.

Entre as iniciativas integradas na campanha está o Sentinel Strike Challenge, competição da Agência Europeia de Defesa destinada a testar munições de permanência no ar (loitering munitions), sistemas aéreos de ataque capazes de procurar, identificar e atingir um alvo.

Antes dos ensaios, os sistemas têm de ultrapassar uma fase obrigatória de aceitação técnica e de segurança, atualmente em curso, sendo depois avaliados ao longo do ciclo da missão, desde o planeamento e lançamento até à deteção e identificação do alvo, empenhamento e avaliação dos efeitos.

São analisados fatores como desempenho, segurança, precisão, fiabilidade, resiliência em ambientes degradados ou eletromagneticamente contestados e capacidade de integração com outros sistemas militares.

O Exército explicou que a realização conjunta do ARTEX26 e da OPEX26 permite testar tecnologias em condições operacionais realistas e recolher dados sobre desempenho, segurança, resiliência, interoperabilidade e utilidade militar. Os resultados deverão apoiar o aperfeiçoamento das soluções, o desenvolvimento de doutrina e procedimentos e o futuro planeamento de capacidades dos Estados-membros.

“Vai ser o mês da grande projeção nacional nos domínios da experimentação, da inovação e da investigação no ambiente militar”, afirmou à Lusa, em julho, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão.

O responsável considerou então que Portugal está em condições de se afirmar como um “player europeu” na experimentação tecnológica militar, apontando a escolha de Santa Margarida para acolher a campanha como reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Exército e pelos parceiros nacionais.

A OPEX26 é promovida pela Agência Europeia de Defesa através do Hub for EU Defence Innovation (HEDI), destinado a aproximar a inovação tecnológica das necessidades operacionais das forças armadas dos Estados-membros.

O ARTEX26/OPEX26 encerra em 14 de outubro com uma exposição tecnológica e demonstrações dinâmicas de soluções selecionadas, num momento destinado a apresentar os principais resultados da campanha e a utilidade operacional das tecnologias testadas.