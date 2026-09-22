Riscos & Produtos

Saudi Re lança seguro de risco de guerra na Arábia Saudita

  • Carolina Neves Carvalho
  • 15:45

A Arábia Saudita criou um mecanismo nacional de seguro contra risco de guerra marítima para reforçar a capacidade de cobertura de navios e cargas. A Saudi Re vai liderar a pool.

Com o prolongar da guerra no Médio Oriente, a Arábia Saudita decidiu criar uma pool nacional de seguro para riscos de guerra marítima, numa altura em que o aumento do risco está a pressionar os preços e a disponibilidade de cobertura para navios e mercadorias. A Saudi Re foi escolhida para liderar a iniciativa.

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A Insurance Authority, o regulador de seguros saudita, vai supervisionar o mecanismo, que junta os setores público e privado com o objetivo de mitigar o impacto da volatilidade do mercado internacional de resseguro, reforçar a capacidade de cobertura para carga e navios ligados a interesses sauditas e assegurar a continuidade dos fluxos comerciais e das cadeias de abastecimento.

O Saudi Pool for Marine War Risk Insurance será liderado pela Saudi Re e contará com a participação de seguradoras que operam no mercado saudita. A cobertura será disponibilizada através das seguradoras participantes, de acordo com condições aprovadas pela autoridade de supervisão.

O mecanismo foi concebido para cobrir riscos de guerra associados a carga, cascos de navios, responsabilidade de fretadores e proteção e indemnização (P&I). Destina-se a empresas e atividades ligadas a interesses sauditas, abrangendo diferentes vias marítimas, incluindo o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico.

A região atravessa um período de elevada instabilidade geopolítica, provocada pela guerra entre os Estados Unidos e o Irão, com impactos no transporte marítimo no Mar Vermelho, no Golfo e no estreito de Ormuz. O aumento dos riscos associados à navegação na região tem levado seguradores e resseguradores a reverem as condições de cobertura e os preços dos seguros de guerra marítima.

A iniciativa pretende, assim, reforçar a capacidade do mercado segurador saudita para absorver estes riscos e reduzir a exposição das empresas à volatilidade da capacidade e dos custos de resseguro nos mercados internacionais.

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