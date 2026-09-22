Seguro recebe Merkel em Belém para discutir relações bilaterais e contexto internacional
Nota da Presidência refere que Seguro e a antiga chanceler tiveram uma "estimulante conversa" sobre o relacionamento bilateral de Portugal com a Alemanha e sobre a Europa.
O Presidente da República, António José Seguro, recebeu esta terça-feira no Palácio de Belém a antiga chanceler alemã Angela Merkel, em que discutiram o relacionamento entre Portugal e a Alemanha e o contexto internacional.
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António José Seguro aproveitou a presença da antiga chanceler (2005-2021) em Lisboa por ocasião da cerimónia de entrega do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, ao qual Merkel preside ao júri, para a receber numa audiência de cortesia, de acordo com um comunicado da Presidência da República.
A nota acrescenta que o Presidente e a antiga chanceler tiveram uma “estimulante conversa” sobre “o relacionamento bilateral de Portugal com a Alemanha, sobre a Europa, incluindo sobre a guerra na Ucrânia, e sobre o mundo, tendo sido abordados os principais desafios e oportunidades no atual contexto geoestratégico”.
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Seguro recebe Merkel em Belém para discutir relações bilaterais e contexto internacional
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