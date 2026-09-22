Sovos compra a Blue dot para reforçar aposta na IA

A Sovos comprou a Blue dot, uma plataforma de recuperação de IVA baseada em inteligência artificial (IA), com sede em Telavive, Israel. Com esta operação, a empresa especializada em soluções de faturação eletrónica e conformidade fiscal reforça as suas capacidades tecnológicas e expande os seus serviços à recuperação de IVA associada a despesas empresariais.

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“A operação reforça a estratégia da empresa ao integrar uma atividade consolidada de recuperação de IVA com distribuição empresarial através da SAP Concur. Acrescenta ainda tecnologia desenvolvida ao longo de quase uma década para a conformidade fiscal e uma equipa de ciência de dados com experiência em aprendizagem automática aplicada a contextos empresariais”, afirma a Sovos num comunicado divulgado esta terça-feira.

Além disso, a operação “dá continuidade à estratégia tecnológica da Sovos“. A plataforma da Blue dot, que permite permite tratar, validar, enriquecer e contextualizar dados complexos provenientes de despesas de viagem e representação e de contas a pagar, ajudando as empresas na identificação do IVA elegível para recuperação e reforça os respetivos processos de conformidade, inclui mais de 150 modelos de IA.

“A combinação entre IA e tecnologia baseada em agentes proporciona-nos uma base sólida para acelerar a nossa estratégia mais ampla de IA”, diz Kevin Akeroyd, CEO da Sovos, notando que, com esta aquisição, passam a contar com uma equipa “que acumula quase uma década de experiência no desenvolvimento de IA em ambientes de produção à escala empresarial”.

As equipas de ciência de dados e engenharia da Blue dot passam a integrar a organização de produto e tecnologia da Sovos. De acordo com a empresa, a equipa reúne competências no desenvolvimento, treino e implementação de modelos de IA e aprendizagem automática aplicados a informação fiscal e transacional complexa. Um conhecimento que será incorporado na evolução das suas soluções de conformidade.

A Blue dot trabalha com centenas de clientes empresariais a nível global nos setores da banca e dos serviços financeiros, bens de consumo, retalho e indústria.