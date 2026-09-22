Stella e a música do Pingo Doce dominam pesquisas da Google

A maioria das pesquisas com maior crescimento sobre o Pingo Doce no YouTube está relacionada com a música, o meme e o vídeo do momento que esteve na origem do fenómeno.

O momento em que Stella interrompeu o concerto de Bluay, lhe tirou o microfone e começou a cantar “O que tem no carro” tornou-se um dos fenómenos virais do ano em Portugal, com o episódio a gerar um aumento significativo das pesquisas relacionadas com o Pingo Doce e com a música da campanha.

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De acordo com dados do Google Trends, as pesquisas por “Pingo Doce” cresceram 41% face à semana anterior. Entre os termos com maior crescimento destaca-se “pingo doce música”, que registou uma subida de 1.250%, enquanto “música do pingo doce” surge como um dos temas em maior tendência associados ao supermercado.

Também a curiosidade em torno do conteúdo da música se refletiu nas pesquisas. A expressão “o que tem no carro do pingo doce” registou um crescimento expressivo, com Lisboa a concentrar o maior interesse. Já “o que tem no carro” esteve entre as perguntas com maior crescimento nas pesquisas em Portugal durante a última semana, revela a Google.

As pesquisas por “o que tem no carro do pingo doce” ganharam também forte tração no YouTube em Portugal, também sendo um “breakout”.

“Meme pingo doce” foi, por sua vez, o termo relacionado com memes mais pesquisado na plataforma em Portugal na última semana. A maioria das pesquisas com maior crescimento sobre o Pingo Doce no YouTube está relacionada com a música, o meme e o vídeo do momento que esteve na origem do fenómeno.

“Estes dados refletem a forma como este momento curioso captou a atenção do público nas redes sociais e se traduziu num impacto direto no ecossistema Google, posicionando-se como uma das principais tendências digitais no país”, conclui a Google.