Ataque ao Irão

Teerão propõe abrir Ormuz em sete dias se EUA pararem ataques

  • Lusa
  • 13:46

"Há a possibilidade de avançarmos para um acordo" se Washington demonstrar "seriedade e empenho" para permitir que a diplomacia progrida, disse responsável iraniano à agência japonesa Kyodo.

Um responsável do Governo iraniano disse à agência de notícias japonesa Kyodo que Teerão se ofereceu para reabrir o estreito de Ormuz daqui a sete dias, caso os Estados Unidos tomem medidas iniciais para aliviar a pressão militar.

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Segundo a mesma fonte, a proposta visa reiniciar as negociações entre Teerão e Washington para acabar definitivamente com as hostilidades e já foi comunicada ao Governo norte-americano através de mediadores.

“Há a possibilidade de avançarmos para um acordo” se Washington demonstrar “seriedade e empenho” para permitir que a diplomacia progrida, disse o responsável à Kyodo, mantendo-se anónimo.

O Irão bloqueou o estreito de Ormuz em meados de julho, após a retoma dos ataques aéreos norte-americanos contra o sul do país, ao que os EUA responderam reimpondo um bloqueio aos navios e portos iranianos, o que prejudica a economia da República Islâmica.

Por sua vez, os Estados Unidos abriram um canal na parte sul do estreito de Ormuz — por onde, em tempo de paz, era transportado cerca de 20% do petróleo mundial — e estão a tentar desviar o petróleo.

A fonte oficial referiu ainda que, se Washington demonstrar vontade de retomar as negociações e terminar o bloqueio aos portos iranianos, Teerão está preparada para reabrir a navegação pelo estreito de Ormuz dentro de sete dias.

A delegação iraniana que participa, a partir de hoje, na Assembleia Geral da ONU vai consultar sobre esta proposta representantes dos países que medeiam o conflito (incluindo o Paquistão e o Qatar), disse, afastando a possibilidade de um encontro em Nova Iorque entre o Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

A declaração do responsável iraniano surge numa altura em que o Irão intensificou as suas ameaças contra os Estados Unidos e afirma ter recebido informações dos serviços de informação de que Washington pretende retomar as operações de combate com o apoio de países do Médio Oriente.

Teerão e Washington chegaram a um memorando de entendimento em junho, sob mediação paquistanesa, estabelecendo um roteiro para avançar para um acordo final, mas as negociações estão suspensas e as tensões têm aumentado nas últimas semanas.

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