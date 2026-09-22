The District 2026 reúne em Madrid o capital imobiliário europeu, com um impacto económico de 42 milhões de euros

O The District 2026, evento europeu dedicado ao setor imobiliário sob a perspetiva do capital, abre hoje as suas portas no Ifema Madrid, onde reunirá, até quinta-feira, 24 de setembro, mais de 20 000 líderes e profissionais do setor imobiliário.

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A quinta edição do evento prevê gerar um impacto económico de mais de 42 milhões de euros na cidade e transformará Madrid na capital do continente para investidores, fundos, operadores e empresas ligadas ao setor imobiliário europeu.

No The District 2026, ao longo de três dias, a habitação acessível ocupará um lugar central na agenda, a par de outros assuntos que estão a condicionar as decisões de investimento. O The District 2026 analisará como mobilizar terrenos, financiamento e capital institucional para aumentar a oferta residencial, além de abordar a posição da Europa no mercado internacional e a evolução de ativos como o «living», os centros de dados, a logística, o retalho e os escritórios para o capital imobiliário. A inteligência artificial, a sustentabilidade e as novas fórmulas de criação de valor completarão a agenda, num encontro que reunirá as diferentes perspetivas do capital sobre o futuro dos ativos imobiliários.

A primeira jornada centrar-se-á na evolução do mercado europeu e nas estratégias com que os investidores estão a enfrentar o novo ciclo. Dirigentes como Edmund Eggins, diretor-geral da Ardian; Frederic Jariel, codiretor da área imobiliária da Tikehau Capital; Ariadna Nijssen, diretora sénior de Investimentos na Europa da Stoneweg; Michael Abel, fundador, CEO e CIO da Greykite; ou Jayes Patel, codiretor da área imobiliária da Norges Bank Investment Management; entre outros, partilharão a sua visão sobre as perspetivas do capital e as novas fórmulas de criação de valor.

Além disso, a habitação acessível, um dos temas mais candentes da atualidade, será objeto de análise em questões como as barreiras que dificultam o aumento da oferta e as fórmulas para mobilizar terrenos, capital e financiamento em maior escala. Beatriz Toribio, Diretora Executiva para Espanha da ULI; Helena Beunza, presidente da ASVAL; Xavier Vilajoana, presidente da APCE; e Carolina Roca, presidente da Asprima; abordarão os desafios que o desenvolvimento de nova oferta residencial enfrenta. O debate incluirá também a perspetiva dos novos modelos de habitação e do capital institucional face a uma necessidade de habitação que continua a ser um dos principais desafios do mercado.

Os centros de dados e as infraestruturas digitais ocuparão também um lugar de destaque, face ao crescimento da procura associada à inteligência artificial e à digitalização. Paco González, fundador e CEO da Core Tech Capital; Francisco Porras, da unidade de negócios de centros de dados da Merlin; Emilio Díaz, presidente da Spain DC; e Mercé Trullàs, Diretora de Financiamento de Projetos – Infraestruturas Digitais do Banco Sabadell, irão analisar a expansão destas infraestruturas e os desafios associados à conectividade, à energia e à soberania digital. O financiamento, a disponibilidade de terrenos e as condições necessárias para implementar nova capacidade completarão o panorama de um ativo que está a ganhar peso nas estratégias de investimento.

LOGÍSTICA, RETALHO E ESCRITÓRIOS

A segunda jornada centrará a atenção em alguns dos ativos que estão a concentrar o interesse do capital. A logística será analisada na perspetiva da sua resiliência, das mudanças geopolíticas e da reorganização das cadeias de abastecimento. O retalho centrar-se-á na transformação dos padrões de consumo e nas novas oportunidades de investimento, enquanto os escritórios abordarão a sua adaptação às novas necessidades dos ocupantes e as estratégias de reabilitação, conversão e reposicionamento.

A jornada contará ainda com uma visão global da evolução do mercado, apresentada por Daniel Lacalle, economista-chefe da Tressis, e com a participação de Miguel Nigorra, sócio e diretor para a Europa da Fifth Wall. O setor imobiliário residencial voltará a estar em destaque, com uma análise do ciclo residencial europeu e das oportunidades que o mercado oferece atualmente.

A terceira jornada encerrará a quinta edição e alargará a perspetiva às dinâmicas que estão a transformar o mercado imobiliário europeu. Adolfo Favieres, Diretor-Gerente da BlackRock; Javier Faus, CEO da Meridia Capital; Juan Manuel Acosta, Diretor de Investimentos da Rockfield; Jon Asumendi, responsável pelas aquisições hoteleiras da Starwood; Alexander Woolfson, vice-presidente da Brookfield; e Ismael Clemente, CEO da Merlin, partilharão as suas perspetivas sobre a evolução do capital, os ativos com maior potencial de valorização e as oportunidades que o novo ambiente de investimento está a gerar.

Além disso, o setor hoteleiro, o «alternative living» e os ativos ligados à evolução das necessidades sociais completarão a agenda do último dia, juntamente com o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no investimento e na gestão imobiliária. O olhar voltado para o sul da Europa terá também um peso destacado, com a análise das oportunidades que os mercados de Portugal, Itália, Grécia e Espanha oferecem ao capital internacional.

PONTO DE ENCONTRO

O The District 2026 combinará o seu programa de conteúdos com um espaço de hospitalidade, no qual mais de 360 empresas transferirão parte da sua atividade para o evento, a fim de realizar reuniões e gerar novas oportunidades de negócio. A agenda incluirá também atividades de networking e os The World-Class District Awards 2026, que irão premiar projetos e operações ligados à evolução do setor.

Portugal terá ainda uma presença de destaque como país convidado desta quinta edição, reforçando a dimensão ibérica e a vocação do The District para se consolidar como ponto de encontro para o capital que opera no sul da Europa.