Trabalhadores em “lay-off” caem 1,7% em agosto para 4.460

O número de trabalhadores em ‘lay-off’ caiu 1,7% em agosto, em termos homólogos, mas subiu 18,6% face a julho, totalizando os 4.460, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Segurança Social.

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Em agosto, “o número total de situações de ‘lay-off’ com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 4.460“, segundo a síntese elaborada pela Direção-Geral de Coordenação e Planeamento (DGCP, antigo GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face ao período homólogo, registou-se um recuo de 75 prestações processadas, o equivalente a uma queda de 1,7%. Trata-se do segundo mês consecutivo de subidas.

Segundo o DGCP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 1.435 pessoas, menos 42% face a agosto de 2025 (menos 1.038 prestações) e um decréscimo de 14,2% (menos 237 prestações) face ao mês anterior.

Já o regime de suspensão temporária registou uma subida homóloga de 46,7% (mais 963 processamentos) e aumentou 44,9% face a julho (mais 938 processamentos), totalizando os 3.025.

Em agosto, as prestações de ‘lay-off’ foram processadas a 221 entidades empregadoras, o que corresponde a uma queda de 109 face ao período homólogo e a um decréscimo de dois entidades face a julho.

O ‘lay-off’ consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.