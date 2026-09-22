Um parecer jurídico alerta para o facto de a reforma europeia em matéria de cibersegurança poder violar as regras da OMC

Geraldo Vidigal, professor de Direito Internacional da Universidade de Amesterdão, emitiu um parecer jurídico no qual conclui que a reforma do Regulamento de Cibersegurança da UE (CSA2), proposta pela Comissão Europeia, poderá ser incompatível com várias obrigações fundamentais da Organização Mundial do Comércio (OMC). Na sua opinião, o mecanismo previsto na reforma estabelece um tratamento discriminatório para com os fornecedores tecnológicos de países terceiros em relação às empresas europeias.

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Este permitiria à Comissão designar empresas de países terceiros como «fornecedores de alto risco» e até considerar países inteiros como um risco para as cadeias de abastecimento das TIC.

Esta classificação implicaria restrições de amplo alcance, tais como excluir determinados componentes de redes móveis, fixas e por satélite e retirar os já instalados; impedir a participação em contratos públicos ou projetos financiados pela UE; e retirar certificados europeus de cibersegurança. As medidas poderiam ainda alargar-se a ativos de TIC essenciais dos 18 setores considerados críticos pela legislação comunitária.

Vidigal identifica o principal problema jurídico no facto de o mecanismo não se aplicar a empresas estabelecidas e integralmente controladas na UE. «Em vez de reforçar os controlos sobre todos os produtos tecnológicos, a abordagem proposta pela Comissão exclui os fornecedores de países terceiros dos mercados-chave da UE», afirma.

De acordo com o parecer, este tratamento diferenciado poderia violar os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional previstos pelo GATT, além de compromissos relativos ao comércio de serviços, ao investimento, ao acesso ao mercado e aos procedimentos de certificação e normalização. Além disso, Vidigal alerta para uma crescente «securitização» das relações económicas internacionais que, na sua opinião, pode pôr em causa o quadro jurídico que tem sustentado o comércio mundial nas últimas décadas.

REFORMA

As conclusões de Vidigal vêm somar-se a outras críticas a diversos aspetos da CSA2, provenientes dos setores empresarial e jurídico. No que diz respeito ao setor, a GSMA e a Connect Europe alertaram recentemente que uma substituição em grande escala de equipamentos de fornecedores considerados de risco poderia aumentar os custos e afetar a qualidade e a disponibilidade das redes. Numa declaração assinada por 17 CEOs de operadores europeus, as empresas apelaram a uma abordagem proporcional e baseada no risco, considerando que as obrigações gerais de retirada de equipamentos poderiam reduzir a capacidade de investimento do setor em infraestruturas como a fibra, o 5G e o 6G.

A Connect Europe estima que as operadoras mais afetadas poderão necessitar de sete a dez anos para concluir a substituição, enquanto o seu relatório inclui uma estimativa da GSMA de 30 000 a 40 000 milhões de euros para substituir todos os equipamentos de fornecedores chineses nas redes europeias. A análise aponta ainda para possíveis efeitos nos preços, na capacidade de negociação e na inovação.

No âmbito jurídico, José Luís da Cruz Vilaça, ex-presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), questionou a base jurídica utilizada pela Comissão ao considerar que a reforma afeta questões relacionadas com a segurança nacional, uma competência reservada aos Estados-Membros. Por seu lado, Santiago González-Varas Ibáñez, catedrático de Direito Administrativo da Universidade de Alicante, alertou para a «elevada discricionariedade» que poderia decorrer da utilização de critérios não técnicos para identificar fornecedores de alto risco.