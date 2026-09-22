Um parecer jurídico alerta para o facto de a reforma europeia em matéria de cibersegurança poder violar as regras da OMC
O parecer, emitido a 8 de setembro e solicitado pelo escritório VVGB Advocaten, analisa o mecanismo de «segurança das cadeias de abastecimento» incluído na proposta apresentada por Bruxelas.
Geraldo Vidigal, professor de Direito Internacional da Universidade de Amesterdão, emitiu um parecer jurídico no qual conclui que a reforma do Regulamento de Cibersegurança da UE (CSA2), proposta pela Comissão Europeia, poderá ser incompatível com várias obrigações fundamentais da Organização Mundial do Comércio (OMC). Na sua opinião, o mecanismo previsto na reforma estabelece um tratamento discriminatório para com os fornecedores tecnológicos de países terceiros em relação às empresas europeias.
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Este permitiria à Comissão designar empresas de países terceiros como «fornecedores de alto risco» e até considerar países inteiros como um risco para as cadeias de abastecimento das TIC.
Esta classificação implicaria restrições de amplo alcance, tais como excluir determinados componentes de redes móveis, fixas e por satélite e retirar os já instalados; impedir a participação em contratos públicos ou projetos financiados pela UE; e retirar certificados europeus de cibersegurança. As medidas poderiam ainda alargar-se a ativos de TIC essenciais dos 18 setores considerados críticos pela legislação comunitária.
Vidigal identifica o principal problema jurídico no facto de o mecanismo não se aplicar a empresas estabelecidas e integralmente controladas na UE. «Em vez de reforçar os controlos sobre todos os produtos tecnológicos, a abordagem proposta pela Comissão exclui os fornecedores de países terceiros dos mercados-chave da UE», afirma.
De acordo com o parecer, este tratamento diferenciado poderia violar os princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional previstos pelo GATT, além de compromissos relativos ao comércio de serviços, ao investimento, ao acesso ao mercado e aos procedimentos de certificação e normalização. Além disso, Vidigal alerta para uma crescente «securitização» das relações económicas internacionais que, na sua opinião, pode pôr em causa o quadro jurídico que tem sustentado o comércio mundial nas últimas décadas.
REFORMA
As conclusões de Vidigal vêm somar-se a outras críticas a diversos aspetos da CSA2, provenientes dos setores empresarial e jurídico. No que diz respeito ao setor, a GSMA e a Connect Europe alertaram recentemente que uma substituição em grande escala de equipamentos de fornecedores considerados de risco poderia aumentar os custos e afetar a qualidade e a disponibilidade das redes. Numa declaração assinada por 17 CEOs de operadores europeus, as empresas apelaram a uma abordagem proporcional e baseada no risco, considerando que as obrigações gerais de retirada de equipamentos poderiam reduzir a capacidade de investimento do setor em infraestruturas como a fibra, o 5G e o 6G.
A Connect Europe estima que as operadoras mais afetadas poderão necessitar de sete a dez anos para concluir a substituição, enquanto o seu relatório inclui uma estimativa da GSMA de 30 000 a 40 000 milhões de euros para substituir todos os equipamentos de fornecedores chineses nas redes europeias. A análise aponta ainda para possíveis efeitos nos preços, na capacidade de negociação e na inovação.
No âmbito jurídico, José Luís da Cruz Vilaça, ex-presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), questionou a base jurídica utilizada pela Comissão ao considerar que a reforma afeta questões relacionadas com a segurança nacional, uma competência reservada aos Estados-Membros. Por seu lado, Santiago González-Varas Ibáñez, catedrático de Direito Administrativo da Universidade de Alicante, alertou para a «elevada discricionariedade» que poderia decorrer da utilização de critérios não técnicos para identificar fornecedores de alto risco.
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