Afinal, economia cresceu 2,7% em 2024

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu esta quarta-feira em alta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 para 2,7%, mais 0,5 pontos percentuais do que na estimativa anterior. O organismo de estatística nacional confirmou ainda o crescimento de 1,9% no ano passado.

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Os dados preliminares apontavam para um crescimento da economia de 2,2% em 2024 e de 1,9% em 2025. No primeiro caso, a incorporação de informação mais detalhada levou o INE a rever em alta a expansão do PIB para 2,7%, enquanto no segundo caso manteve a taxa inalterada.

Os cálculos avançados esta quarta-feira pelo INE ainda não incorporam as revisões que o instituto levará a cabo devido à revisão em alta do número de população, prevista no que se refere às contas nacionais apenas para 2027. Contudo, o INE assinala já que relativamente a este ano e ao anterior não se esperam grandes alterações.

“Embora neste momento não seja possível ter uma estimativa do impacto sobre o PIB, não se esperam alterações relevantes nas taxas de variação do PIB em 2025 e 2026, atendendo a que a revisão do nível da população atingiu o máximo em 2024 (e, previsivelmente, do emprego)“, explica o organismo de estatística.

Comparativamente com os dados preliminares, os resultados provisórios para 2025 refletem ainda assim agora, além dos impactos diretos decorrentes da compilação dos dados detalhados de 2024, informação “mais sólida e exaustiva para o setor das Administrações Públicas”, a inclusão de dados revistos referentes ao comércio internacional de bens e da balança de pagamentos (serviços) e, sobretudo, a incorporação dos dados já disponíveis da Informação Empresarial Simplificada (IES) referentes a 2025. Ainda assim, manteve-se a taxa em volume de 1,9% inalterada.

Para 2026, o Governo prevê um crescimento do PIB de 2%. Entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais, o intervalo de projeções varia entre 1,6% (Conselho das Finanças Públicas) e 1,8% (Banco de Portugal e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

(Notícia em atualização)