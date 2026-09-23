Anthropic e OpenAI lançam três modelos no mesmo dia após apelos para abrandar IA

A Anthropic e a OpenAI, as duas principais empresas de desenvolvimento de modelos de linguagem e inteligência artificial (IA) generativa, lançaram esta terça-feira novos modelos. O Opus 5.5, no Claude, e os GPT-6 Sol e GPT-6 Luna, no ChatGPT, são mais baratos de operar do que os seus antecessores, numa altura em que as empresas enfrentam uma concorrência crescente de modelos com pesos disponibilizados publicamente e de menor custo. Três novos modelos que chegam dias depois de os líderes de ambas as empresas terem concordado na necessidade de abrandar o desenvolvimento da IA, por receios de que a tecnologia escape ao controlo humano.

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A Anthropic diz que o Opus 5.5 requer menos capacidade computacional do que o Opus 5, refletindo-se numa redução dos custos. Segundo a empresa, o novo modelo deverá custar, em média, 40% menos do que o antecessor nas utilizações típicas. O preço é de quatro dólares por milhão de tokens de entrada e 20 dólares por milhão de tokens de saída, menos 20% do que no Opus 5. Cada token representa, aproximadamente, parte de uma palavra.

A leitura de cache, que representa a maior parte dos custos em tarefas de agentes de IA e programação, passa a custar 0,20 dólares por milhão de tokens, uma redução de 60% face ao Opus 5. A Anthropic indica ainda que o Opus 5.5 gera respostas mais de 30% mais rapidamente do que o modelo anterior.

Na OpenAI, os novos modelos GPT-6 Sol e GPT-6 Luna beneficiam de melhorias no caching e na inferência (utilização do modelo já treinado), que também permitem reduzir os custos de operação. A empresa diz em comunicado que vai transferir essas poupanças para os clientes, com uma redução de 50% nos preços da API face aos preços promocionais do GPT-5.6.

No GPT-6 Sol, o preço passa de quatro para dois dólares por milhão de tokens de entrada e de 20 para dez dólares por milhão de tokens de saída. Já no GPT-6 Luna, o custo baixa de 0,20 para 0,10 dólares por milhão de tokens de entrada e de 1,20 para 0,50 dólares por milhão de tokens de saída. A OpenAI mantém ainda o GPT-6 Astra como o seu modelo de maior capacidade.

Estes são os primeiros modelos lançados desde que Dario Amodei, CEO da Anthropic, apelou a uma desaceleração generalizada do desenvolvimento de IA, numa altura em que o debate sobre a segurança da tecnologia se tem intensificado.

Antes, Jacob Coxon, antigo investigador da Anthropic, que também passou pela OpenAI, tinha dado um novo impulso à discussão quando anunciou no início do mês que tinha deixado a empresa, alertando que ambas as organizações estão a colocar em risco a vida da humanidade.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, também veio a público nos últimos dias apoiar o apelo de Dario Amodei para abrandar o ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial. O Presidente norte-americano Donald Trump, porém, rejeita essa abordagem e tem defendido a continuidade do desenvolvimento acelerado da tecnologia, argumentando que os EUA não podem perder terreno para a China. Trump chegou a classificar como uma “farsa” os apelos para limitar o desenvolvimento da IA e a construção de centros de dados no país.

Os novos lançamentos surgem numa altura em que a OpenAI e a Anthropic procuram responder às necessidades de clientes que procuram modelos mais económicos e pretendem reduzir os gastos com inteligência artificial. Ambas as empresas enfrentam ainda a pressão de concorrentes chineses que oferecem modelos mais baratos, como a Alibaba, a Moonshot AI e a DeepSeek.