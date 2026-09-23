Aon nomeia Jane Drummond como Global Chief Commercial Officer

A corretora global Aon anunciou na terça-feira a nomeação de Jane Drummond para o cargo de Global Chief Commercial Officer (CCO), com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027. Drummond integrará ainda o Comité Executivo da Aon, reportando a Andy Marcell, vice-CEO e vice-presidente executivo sénior para Risk Capital e Human Capital. A executiva sucede no cargo a Anne Corona, que assumiu a liderança da Aon na América do Norte em março de 2026.

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Drummond irá liderar o recém-criado Global Growth Committee, uma estrutura concebida para coordenar as prioridades comerciais globais da empresa. A iniciativa pretende alinhar as estratégias de entrada no mercado regional com as linhas de solução em capital de risco e capital humano, integrando equipas regionais, de marketing, suporte de vendas e gestão de propostas.

Drummond está na Aon desde 2009 e conta com mais de 25 anos de experiência no setor de seguros e gestão de risco. Atualmente a desempenhar as funções de CCO para a Ásia-Pacífico, a executiva lidera também a equipa de Strategic Account Management na região e a Aon Global Client Network.