Associação Salvador promove a inclusão profissional em campanha

A criatividade e o desenvolvimento da campanha, presente em meios de publicidade exterior e digital, é da Alfred.

“Tu escolhes a tua versão” é a assinatura da campanha nacional lançada esta semana de sensibilização e captação para o Projeto Emprego, iniciativa da Associação Salvador que promove a integração profissional das pessoas com deficiência motora, mas também a autonomia e a qualidade de vida de quem procura uma oportunidade profissional.

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“Todos os dias, muitas pessoas com deficiência motora enfrentam barreiras que limitam a sensação de controlo sobre as suas escolhas, as oportunidades e o futuro. Através da imagem simbólica de uma pessoa com deficiência motora a olhar-se ao espelho, a campanha mostra dois reflexos: a pessoa que é hoje e a versão profissional que sonha ser”, descreve em comunicado a associação fundada por Salvador Mendes de Almeida.

A mensagem, prossegue a associação, é que aquilo que pode parecer impossível ou demasiado distante pode ganhar forma e tornar-se uma possibilidade através do Projeto Emprego, iniciativa lançada em 2015 e que de acordo com a Associação Salvador contribuiu para 620 colocações de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Desta forma, a campanha procura devolver o poder de escolha e lança um convite à ação, à superação e à construção de um futuro profissional”, resume.

A criatividade e o desenvolvimento da campanha, presente em meios de publicidade exterior e digital, é da Alfred.