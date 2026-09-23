Cabaz alimentar desce quase dois euros, mas preço das batatas e arroz sobe

O preço do cabaz alimentar desceu quase dois euros esta semana. O valor do carrinho de supermercado com bens essenciais, monitorizado pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco Proteste), custa agora 254,11 euros, menos 1,86 euros do que na semana anterior.

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Depois de uma subida na semana anterior, o cabaz alimentar composto por 63 produtos voltou a ter uma ligeira descida, entre 16 e 23 de setembro. No entanto, há um ano, compravam-se exatamente os mesmos produtos por menos 11,66 euros (-4,8%) e, antes do ataque da Rússia à Ucrânia, era possível poupar 66,41 euros, porque se gastava menos 35,4%.

“A batata vermelha registou um aumento de 11% para 1,40 euros/kg, os cereais de fibra subiram 8% para os 4,17 euros e o arroz agulha registou um acréscimo de 8% para os 1,60 euros, sendo os três produtos cujo preço mais aumentou (percentualmente) face à semana anterior”, detalhou a Deco Proteste, em comunicado enviado às redações.

Face ao mesmo período de 2025, a maior subida percentual de preço verificou-se no bacalhau graúdo (+29% para 20,70 euros/kg), no tomate chucha (+29% para 2,75 euros/kg) e no arroz carolino (+24% para 1,79 euros/kg).

Desde o dia 5 de janeiro de 2022, quando a associação de defesa do consumidor começou a fazer esta análise, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na carne de novilho para cozer (116% para 12,58 euros/kg), no bacalhau graúdo (95% para 20,70 euros/kg) e na couve-coração (92% para 1,91 euros).

Na semana passada, o INE confirmou que a taxa de inflação se fixou nos 3,3% em agosto, em termos homólogos, em linha com a estimativa rápida anteriormente divulgada e recuando três décimas em relação ao mês anterior. A aceleração do IPC – Índice de Preços no Consumidor deveu-se “quase na totalidade” ao aumento do preço do gasóleo.