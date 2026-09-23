Cardiologistas e instituições apelam ao reforço da prevenção secundária para reduzir o risco de novos eventos cardiovasculares após um enfarte ou um AVC

O evento, realizado em colaboração com a Novartis por ocasião do Dia Mundial do Coração, que se celebra a 29 de setembro, reuniu especialistas na área da saúde, senadores e representantes institucionais, que realizaram medições do risco cardiovascular através de um dispositivo móvel.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em Espanha, as doenças cardiovasculares causam mais de 113 000 mortes por ano, sendo responsáveis por mais de 25 % do total de óbitos no país. Estas patologias colocam um desafio fundamental: proteger quem já sofreu um primeiro evento e continua exposto a um elevado risco cardiovascular.

Superar o episódio agudo não significa que o risco tenha desaparecido. Um em cada quatro doentes que sofreu um enfarte do miocárdio sofre outro nos dois anos seguintes. Por outro lado, os doentes com antecedentes de AVC ou ataque isquémico transitório apresentam um risco acumulado próximo dos 13% de sofrer novos eventos nos cinco anos seguintes.

A prevenção secundária visa evitar que o doente volte a sofrer um novo episódio. Para tal, é necessário manter um tratamento e um acompanhamento adequados e agir de forma sustentada sobre os fatores de risco cardiovasculares, tais como o colesterol LDL elevado, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo ou uma adesão insuficiente ao tratamento.

Os especialistas salientaram que avançar na prevenção secundária implica consolidar estratégias de acompanhamento capazes de manter o controlo do risco a longo prazo, promover hábitos de vida saudáveis e favorecer uma intervenção precoce sempre que necessário. O Dr. Andrés Íñiguez, presidente da FEC, explica que «a prevenção secundária deve ser entendida como um processo contínuo e partilhado, no qual o doente conta com o apoio dos profissionais de saúde e com as ferramentas necessárias para cuidar da sua saúde cardiovascular».

Desde 2022 que a Espanha dispõe da Estratégia de Saúde Cardiovascular do Sistema Nacional de Saúde (ESCAV), que estabelece um roteiro comum para melhorar a saúde cardiovascular a partir de uma abordagem integral. Entre as suas linhas de ação encontram-se o incentivo à prevenção secundária e à reabilitação cardíaca, o controlo dos fatores de risco e a continuidade dos cuidados de saúde.

O Dr. Ignacio Fernández-Lozano, presidente da SEC, afirmou que «é essencial reforçar a colaboração entre os cuidados de saúde primários e a cardiologia para garantir um acompanhamento adequado e agir de forma precoce. A Estratégia de Saúde Cardiovascular do SNS oferece um roteiro claro que devemos acelerar, especialmente na implementação de circuitos de cuidados coordenados e no reforço da prevenção. Além disso, devemos avançar para modelos de cuidados mais homogéneos em todo o território».

A este quadro nacional junta-se o «Safe Hearts Plan», aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2025, que articula as suas ações em torno de três grandes pilares: prevenção; deteção precoce e rastreio; e tratamento e cuidados. A iniciativa europeia representa uma oportunidade para continuar a impulsionar as estratégias nacionais, valorizar as experiências que já estão a ser desenvolvidas, partilhar boas práticas e avançar para modelos de acompanhamento cada vez mais coordenados.

Amaya Echevarría, presidente da Novartis Espanha, salienta que «a Espanha e a Europa deram passos importantes para colocar a saúde cardiovascular entre as suas prioridades. O desafio agora é transformar essas estratégias em avanços reais para as pessoas, especialmente para aquelas que continuam expostas a um risco elevado após um primeiro evento cardiovascular. Para o conseguir, é fundamental reforçar a colaboração entre as administrações, os profissionais de saúde, as sociedades científicas, os doentes e a indústria, e promover um acesso ágil e equitativo à inovação. Na Novartis, queremos continuar a contribuir para este esforço conjunto».