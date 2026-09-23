Economia

Carga fiscal aumentou para 35,3% do PIB em 2025

Como o crescimento nominal da receita fiscal e contributiva foi superior ao do PIB, a carga fiscal em percentagem do PIB aumentou em 2025, fixando-se em 35,3%.

A carga fiscal subiu para 35,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, mais 0,3 pontos percentuais face ao valor registado no ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma evolução que resulta de um crescimento nominal da receita fiscal e contributiva superior ao do Produto Interno Bruto (PIB).

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“O indicador de carga fiscal, correspondente ao rácio entre as receitas fiscais e o PIB, aumentou para 35,3% (35,0% no ano anterior)”, pode ler-se no destaque do organismo de estatística. Ainda assim, o rácio é revisto em baixa em 0,1 pontos face ao estimado pelo INE em março deste ano.

Em 2025, as receitas fiscais das Administrações Públicas fixaram-se em 108,8 mil milhões de euros, aumentando cerca de 6,9 mil milhões de euros relativamente ao ano anterior. Uma evolução em linha com o crescimento da atividade económica, tendo o PIB nominal aumentado 6% (1,9% em volume).

Porém, como o crescimento nominal da receita fiscal e contributiva (6,8%) foi superior ao do PIB, a carga fiscal em percentagem do PIB aumentou 0,3 pontos percentuais, para 35,3% em 2025.

Fonte: INE

Em volume, no ano passado, a economia cresceu 1,9%, uma desaceleração face aos 2,7% registados em 2024. Para 2026, o Governo prevê uma subida do PIB de 2%.

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