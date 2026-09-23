Carglass® promove novo ciclo de workshops exclusivos para Mediadores de Seguros

A Carglass® vai realizar, em outubro, um novo ciclo de workshops dedicados em exclusivo ao setor da mediação de seguros. Sob o mote “Acelerar o Amanhã”, o programa percorre cinco cidades do país e conta com dois oradores de referência, Ricardo Parreira e Rita Piçarra, para entregar ferramentas práticas que os mediadores podem aplicar imediatamente no seu negócio e na sua vida.

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As inscrições estão abertas. Aceda ao link da sua cidade abaixo para garantir o seu lugar:

13 de outubro — Porto

14 de outubro — Centro (Leiria)

15 de outubro — Setúbal

20 de outubro — Lisboa

22 de outubro — Algarve (Albufeira)

Cada sessão abordará dois grandes temas, trabalhados com casos práticos reais do universo da mediação de seguros: gestão e liderança do negócio, com Ricardo Parreira, e planeamento financeiro e liberdade profissional, com Rita Piçarra.

Ricardo Parreira traz para o palco 36 anos de experiência a liderar empresas em mercados exigentes e competitivos. Fundador e ex-CEO da PHC Software, empresa de software de gestão presente em mais de 25 países, é autor do livro “Gestão Descontraída, mas Profissional”. No workshop, abordará como os mediadores podem libertar-se da tirania do urgente, delegar sem perder controlo, alinhar a equipa nas prioridades certas e planear o próximo ano com mais ambição e menos reatividade. A mensagem central é direta: “Não vos falta trabalho. Falta-vos espaço para fazer o trabalho que muda o negócio.”

Rita Piçarra passou 17 anos na Microsoft, onde atingiu o cargo de diretora, e em 2023 alcançou a independência financeira aos 44 anos, tornando-se um dos rostos do movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early) em Portugal. Destacada pela Forbes, é autora do livro “A Vida Não Pode Esperar — A Estratégia para Conseguir Deixar de Trabalhar”. No workshop, partilhará o seu método para construir um plano de carreira e financeiro que devolve escolha e liberdade aos profissionais — uma mensagem com aplicabilidade direta para mediadores que gerem o seu próprio negócio e o seu futuro.

Com esta iniciativa, a Carglass® reforça o seu compromisso com o desenvolvimento dos seus parceiros mediadores, posicionando-se como um aliado estratégico no crescimento do seu negócio, muito além da prestação de serviços de reparação e substituição de vidros automóvel.