“Contabilidade não será menos humana por ser mais digital. Será mais estratégica”, diz Hélder Reis

A contabilidade está a viver uma verdadeira revolução, com a inteligência artificial (IA) a mudar modelos de negócio e a automatizar tarefas que eram até agora realizadas pelos contabilistas certificados. Mas a “contabilidade não será menos humana por ser mais digital”, garante Hélder Reis, secretário de Estado da Economia e da Coesão Territorial, uma vez que permite que estes profissionais assumam o papel de parceiro estratégico das empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Tendemos a valorizar aquilo que é mais visível, mas existe uma dimensão menos visível, embora essencial. Essa dimensão chama-se confiança. Os contabilistas certificados contribuem de forma decisiva para o reforço da confiança dos agentes económicos“, disse o governante, durante o 8.º Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados, que decorre em Lisboa, na Meo Arena, até dia 24 de setembro.

“Vivemos hoje num contexto de grande transformação. A digitalização está a alterar os modelos de negócio, fruto da IA. Está a automatizar tarefas que há poucos anos julgávamos serem exclusivamente humanas”, afirmou Hélder Reis.

Além disso, as exigências a nível da sustentabilidade e de reporte não financeiro são “cada vez maiores”, perante um ambiente internacional marcado por grande incerteza geopolítica. “Mas há uma conclusão que importa tirar: quanto mais complexa se torna a economia e a sociedade, maior é a necessidade de haver profissionais capazes de interpretar a informação, exercer julgamento e gerar confiança“, referiu, apontando que o “contabilista do futuro será cada vez mais um parceiro estratégico” das empresas.

Quanto mais complexa se torna a economia e a sociedade, maior é a necessidade de haver profissionais capazes de interpretar a informação, exercer julgamento e gerar confiança. Hélder Reis Secretário de Estado da Economia e da Coesão Territorial

O secretário de Estado da Economia e da Coesão Territorial referiu ainda que as novas tecnologias “estão a transformar a profissão, mas isso não significa que o contabilista certificado perca a importância. Significa o contrário”: mais importância para “quem souber interpretar os dados”.

“O futuro da contabilidade não será menos humana por ser mais digital. Será mais estratégica”, sublinhou, notando que, “tal como os contabilistas certificados, o Estado está ao serviço das empresas”. Hélder Reis destacou o trabalho que tem sido feito pelo Banco Português de Fomento (BPF) que tem tido um “papel importante na criação de melhores condições de financiamento para as empresas”. De acordo com o governante, desde o início do ano, aprovou mais de 20 mil operações, no valor de 4,7 mil milhões de euros.

No mesmo evento, o Presidente da República, António José Seguro, também destacou o papel dos contabilistas certificados no atual contexto de digitalização, apontando que neste percurso para o Contabilista 3.0 “é necessário ter no Estado um aliado, designadamente, ao garantir estabilidade na legislação fiscal”. Um aliado na “celeridade na tomada de decisões administrativas e judiciais e, finalmente, um aliado na redução da burocracia, simplificação e modernização de procedimentos”.