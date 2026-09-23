Economia

De estrela da economia ao fantasma da troika. Portugal já é ‘mau aluno’?premium

  • Diogo Mendo Fernandes
  • 7:03

O Governo usou o fantasma da troika para recusar as medidas da oposição para fazer face ao aumento do custo de vida. O primeiro-ministro tem recusado uma "reedição" dessa tragédia.

Depois de uma conferência de imprensa em que o primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas para lidar com o aumento do custo de vida, que incluíram uma descida de IRS, um bónus nas pensões e o alargamento do apoio para o gasóleo profissional, Luís Montenegro foi mais longe e evocou o fantasma da troika para afastar as propostas da oposição.

“Lançar o país neste momento num leilão de medidas avulsas e descoordenadas é abrir a porta a um tempo que não vamos deixar voltar a Portugal”, disse. Defendeu depois que “os portugueses…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Stella e a música do Pingo Doce dominam pesquisas da Google

ECO IA,

A maioria das pesquisas com maior crescimento sobre o Pingo Doce no YouTube está relacionada com a música, o meme e o vídeo do momento que esteve na origem do fenómeno.