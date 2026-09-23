Depois de uma conferência de imprensa em que o primeiro-ministro anunciou um conjunto de medidas para lidar com o aumento do custo de vida, que incluíram uma descida de IRS, um bónus nas pensões e o alargamento do apoio para o gasóleo profissional, Luís Montenegro foi mais longe e evocou o fantasma da troika para afastar as propostas da oposição.

“Lançar o país neste momento num leilão de medidas avulsas e descoordenadas é abrir a porta a um tempo que não vamos deixar voltar a Portugal”, disse. Defendeu depois que “os portugueses…