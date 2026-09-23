Dívida pública sobre o PIB revista em baixa para 89,2% em 2025. Meta anual mantém-se

O Governo manteve a meta para o rácio da dívida pública sobre o PIB para 2026 nos 87,5%. Na mesma revisão, o Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza em baixa o valor do ano passado de 89,7% para 89,2% e de 2024 para 93%, o que significa que a descida acumulada é de 3,9 pontos percentuais.

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Estes valores constam da informação remetida à Comissão Europeia no âmbito do Procedimento por Défices Excessivos, divulgada esta quarta-feira pelo INE.

A confirmar-se a previsão das Finanças, Portugal poderá registar pelo segundo ano consecutivo um rácio da dívida pública sobre o PIB inferior a 90%. No ano passado fixou-se em 89,2%, o valor mais baixo desde junho de 2010 (93,6%), isto é, em 15 anos. A última previsão oficial apontava para um rácio da dívida pública de 87,5% este ano, que se manteve.

No entanto, em termos nominais, o Banco de Portugal, que é o responsável por elaborar a análise sobre a evolução da dívida pública nacional explica que, “a dívida pública na ótica de Maastricht aumentou 4,2 mil milhões de euros, para 275,1 mil milhões de euros”. O que reflete sobretudo “o aumento dos certificados de aforro (5,4 mil milhões de euros) e dos títulos de dívida de longo prazo (3,9 mil milhões de euros)”, ao passo que os empréstimos se reduziram em 3,3 mil milhões de euros. Esta diminuição resulta essencialmente dos reembolsos de 2,5 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF) e de 1,5 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF). Adicionalmente, os certificados do Tesouro diminuíram 2 mil milhões de euros.

A entidade liderada por Álvaro Santos Pereira explica ainda que a atualização em baixa do rácio da dívida pública sobre o PIB em 2024 e 2025 reflete a revisão em alta do PIB para 2,7% e 1,9%, respetivamente. Este segundo ficou inalterado face às anteriores leituras.

Na informação remetida a Bruxelas, o Governo mantém a previsão de um saldo orçamental de 0% do PIB, depois do INE ter confirmado o excedente orçamental de 0,7% em 2025 e revisto em alta em 0,1 pontos percentuais o saldo de 2024 para 0,6% do PIB.

(Notícia atualizada às 11:35h)