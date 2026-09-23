Doentes e profissionais de saúde dão voz à fibrose pulmonar em ‘Más allá del pulmón’

A Boehringer Ingelheim promove a iniciativa «Más allá del pulmón», no âmbito do Mês da Fibrose Pulmonar, que, através de uma série de videopodcasts protagonizados por uma doente e por profissionais de saúde, procura dar a conhecer esta doença à sociedade, promover um maior conhecimento dos seus sintomas e dar visibilidade ao impacto físico, emocional e social que implica conviver com ela.

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A fibrose pulmonar é uma doença rara em que o tecido pulmonar, que normalmente é elástico e permite que o oxigénio passe para o sangue, é substituído por tecido cicatricial, dificultando a capacidade de respirar. Embora a sua evolução seja heterogénea, a sobrevivência média da fibrose pulmonar idiopática (FPI), a forma mais comum de fibrose pulmonar, situa-se entre 2 e 5 anos a partir do início dos sintomas.

Um dos principais desafios da fibrose pulmonar é que, nas suas fases iniciais, alguns doentes não apresentam sintomas evidentes. À medida que a doença progride, os sintomas podem incluir falta de ar, tosse seca, cansaço extremo, perda de peso involuntária, dores musculares ou articulares e acropaquia (pontas dilatadas e arredondadas dos dedos das mãos e dos pés), embora a sua evolução e gravidade possam variar consideravelmente entre os doentes. Esta inespecificidade dos sintomas dificulta o reconhecimento precoce e pode atrasar a consulta médica.

«O principal problema desta doença é que os sintomas são muito inespecíficos. Além disso, costumam surgir muito gradualmente. Por isso, muitas vezes o doente acaba por os considerar normais no seu dia-a-dia», salientou a Dra. Alba Mulet, pneumologista da Unidade de Doença Intersticial Pulmonar e do Serviço de Pneumologia do Hospital Clínico Universitário de Valência, e investigadora do Grupo de Doenças Respiratórias do Instituto de Investigação Sanitária INCLIVA.

Reconhecer estes primeiros sinais é fundamental para promover uma abordagem precoce e um acompanhamento adequado dos doentes. Neste sentido, os especialistas que partilham a sua experiência nos videopodcasts concordam que melhorar o conhecimento sobre a fibrose pulmonar, tanto entre a população como entre os profissionais de saúde, constitui um dos passos necessários para melhorar o seu reconhecimento.

Em alguns doentes, a origem da fibrose pulmonar pode estar fora do próprio pulmão. É o caso das doenças autoimunes sistémicas, como a esclerose sistémica ou a artrite reumatoide, nas quais uma alteração do sistema imunitário faz com que o organismo ataque por engano os seus próprios tecidos, podendo também afetar o pulmão. De facto, a fibrose pulmonar é a principal causa de mortalidade na população com esclerose sistémica.

«É necessário continuar a avançar com estratégias de rastreio e diagnóstico muito mais precisas do que as que temos atualmente. Sabemos que existem muitos fatores de risco associados à fibrose pulmonar, mas não dispomos de nenhum biomarcador que nos permita medir objetivamente a probabilidade de um doente com uma doença autoimune vir a desenvolvê-la», afirmou o Dr. Víctor Ruiz del Valle, reumatologista do Hospital Santa Ana de Motril. No vídeo, o especialista sublinha a importância de continuar a impulsionar a investigação para compreender melhor os mecanismos que intervêm na progressão da doença e desenvolver novas estratégias terapêuticas capazes de travar a sua evolução no futuro.

Para além das suas implicações clínicas, a fibrose pulmonar influencia significativamente o dia-a-dia das pessoas que com ela convivem, afetando entre 7 e 8 pessoas por cada 100 000 habitantes por ano em Espanha. Atividades tão comuns como caminhar, dormir, trabalhar ou viajar são condicionadas pela fibrose pulmonar e exigem um ritmo mais calmo e maior planeamento, afetando não só a capacidade física, mas também o bem-estar emocional, a autonomia pessoal e as relações sociais.

OUVIR, COMPREENDER E ACOMPANHAR

Neste contexto, a iniciativa «Para além do pulmão» surge com o objetivo de dar a conhecer ao público a realidade das pessoas que vivem com fibrose pulmonar e realça a importância de se dispor de uma rede de apoio. «Quando uma doença não pode ser curada, pode ser tratada, e quando não pode ser tratada, pode ser acompanhada. E é isso que fazemos com os doentes com fibrose pulmonar», salientou Maria Torres, enfermeira de prática avançada no Hospital Universitário La Paz, em Madrid.

A enfermagem desempenha um papel essencial. Além de contribuir para o acompanhamento clínico, ajuda os doentes a compreender a doença, esclarece dúvidas, ensina técnicas respiratórias, ajuda a gerir sintomas como a fadiga e facilita a adaptação às novas necessidades que possam surgir ao longo do processo.

A importância desse acompanhamento reflete-se também na experiência daqueles que convivem com a doença. «Os meus médicos e seguir as suas instruções foi o que mais me ajudou; também a minha família, a minha treinadora pessoal, os osteopatas que me ajudam com a atividade física e as associações de doentes. No fim de contas, é uma rede, não de ferramentas, mas de pessoas que te ajudam a lidar muito melhor com esta doença», salientou Clara Isabel Bedate, que sofre de fibrose pulmonar e artrite reumatoide há oito anos.

«Más allá del pulmón» oferece uma visão transversal da fibrose pulmonar, mostrando não só os desafios clínicos que a doença coloca, mas também o impacto físico, emocional e social de conviver com ela.