Dona da mina de lítio do Barroso conclui aumento de capital de 31,3 milhões de euros

⚡ ECO Fast A Savannah Resources concluiu um aumento de capital de 31,3 milhões de euros, o maior da sua história, com forte apoio dos acionistas.

Cerca de 30% da estrutura acionista da empresa é controlada por investidores portugueses, refletindo um crescente interesse europeu no projeto de lítio do Barroso.

A empresa planeia utilizar parte do capital levantado para custos de um futuro dual listing, visando expandir a sua presença em mercados internacionais.

A Savannah Resources, dona do projeto de lítio do Barroso, anunciou esta quarta-feira que concluiu um aumento de capital de 31,3 milhões de euros, “envolvendo tranches institucionais”.

“Este é o maior aumento de capital feito até hoje pela Savannah Resources, tendo também registado um forte apoio da base acionista já existente, nomeadamente dos cinco maiores grupos acionistas”, informou a empresa num comunicado.

Entre os cinco maiores acionistas da empresa antes desta operação encontravam-se a Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, com 10,17%; a Telmory, de Avelino da Mota Gaspar, fundador da Lusiaves, com 10%; e a Optimize Investment Partners, gerida por Pedro Lino, com 6,27%.

“A operação foi realizada a um preço de 5,5 pence por nova ação atribuída, com a emissão de aproximadamente 490 milhões de ações. Este valor representa uma subida de perto de 50% face ao preço do último aumento de capital”, informa a companhia.

Os próximos meses vão ser meses de muito trabalho e desenvolvimentos. Henrique Freire CFO da Savannah Resources

Portugueses controlam 30% da empresa

“Este processo de aumento de capital voltou a ver um grande interesse de investidores portugueses, um grupo que representa já cerca de 30% da estrutura acionista da empresa. Foi também registado o interesse de grupos espanhóis, ingleses, suíços e nórdicos, refletindo uma aposta cada vez maior de investidores de origem europeia no projeto”, salienta a Savannah no mesmo comunicado.

Por essa razão, Henrique Freire, CFO da Savannah, afirma que a operação “revelou-se um sucesso tanto em termos de capital levantado como em termos da diversidade dos investidores e da sua origem”.

“Os próximos meses vão ser meses de muito trabalho e desenvolvimentos, com a entrega do RECAPE [Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução], avanços na engenharia e contratação da aquisição dos principais equipamentos, negociações com instituições financeiras e acordos de offtake, garantindo o início da construção na primeira metade de 2027. Iremos agora também continuar a fortalecer a equipa local, com dezenas de novas contratações e mais acordos de parceria com entidades locais para além dos dez acordos já assinados até à data”, acrescenta o administrador com o pelouro financeiro.

O reforço da equipa representa a contratação de mais 40 colaboradores “para garantir a capacidade e prontidão para a fase de construção”.

Oferta de retalho continua em curso

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Ao anunciar a conclusão do aumento de capital, a Savannah Resources indica que “tem ainda em aberto uma Oferta de Retalho através da plataforma Retail Book”. Essa oferta representa 10% do total da colocação institucional.

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“Para otimizar o processo e alcançar um leque mais alargado de investidores durante a operação, a Savannah ativou uma Capital Access Window (Janela de Acesso a Capital), que resultou numa suspensão voluntária e temporária da negociação das suas ações no mercado AIM [Alternative Investment Market da bolsa de Londres] até à confirmação dos resultados desta operação”, acrescenta a empresa.

No comunicado, a Savannah acrescenta também que “alocará parte da verba levantada” para “suportar os potenciais custos associados a uma operação de dual listing num futuro próximo”. O objetivo, como já explicou o ECO, é passar a negociar também num mercado fora do Reino Unido, no qual está de momento cotada, ficando assim cotada em duas bolsas de valores.

As ações da Savanah estão atualmente suspensas na bolsa de Londres, a valer 5,82 pence (ver caixa acima).

(Notícia atualizada pela última vez às 9h21)