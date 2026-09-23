Economia da Zona Euro mostra resiliência. Atividade acelera para máximo de três anos

A economia da Zona Euro está a mostrar capacidade de resistência face ao impacto da guerra no Médio Oriente e o aumento dos custos da energia, com o indicador de atividade da S&P Global a atingir em setembro o nível mais elevado desde abril de 2023, sinalizando uma expansão dos países da moeda única.

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Os dados provisórios do índice (Flash Eurozone PMI Composite) que mede as respostas dos inquéritos aos gestores de compras subiu de 52 pontos em agosto para 53,1. Foi “o terceiro mês consecutivo de expansão da atividade empresarial na zona euro e o ritmo de crescimento mais rápido em quase três anos e meio”, assinala a S&P Global em comunicado.

Esta evolução espelha a aceleração nos serviços, onde o indicador saltou de 51,6 pontos em agosto para 53 este mês, e da produção industrial, com o índice a aumentar uma décima para 53,4 pontos, o nível mais alto em cinco meses. Na indústria transformadora, o indicador ficou inalterado nos 52,7 pontos.

A S&P Global assinala que “o aumento da atividade foi generalizado entre as diferentes geografias abrangidas pelos dados”, com a Alemanha a registar uma expansão pelo terceiro mês consecutivo, ao ritmo mais rápido em quase um ano. Em França, a atividade aumentou pela primeira vez em dez meses.

A indústria transformadora, liderada pela Alemanha, está a atravessar o seu melhor período de crescimento em mais de quatro anos, impulsionada pelo aumento da despesa em inteligência artificial e defesa, enquanto o crescimento do setor dos serviços também está a acelerar, sinalizando uma melhoria generalizada do cenário de crescimento económico. Chris Williamson Economista-chefe da S&P Global Market Intelligence

“A aceleração do crescimento da atividade empresarial significa que o inquérito PMI flash aponta para um crescimento do PIB de 0,4% em termos trimestrais, com o crescimento das carteiras de encomendas a ganhar ainda mais dinamismo, tanto na indústria transformadora como nos serviços, em setembro, sugerindo uma manutenção desse impulso à entrada do quarto trimestre”, refere Chris Williamson, economista-chefe da S&P Global Market Intelligence, citado no comunicado.

“A indústria transformadora, liderada pela Alemanha, está a atravessar o seu melhor período de crescimento em mais de quatro anos, impulsionada pelo aumento da despesa em inteligência artificial e defesa, enquanto o crescimento do setor dos serviços também está a acelerar, sinalizando uma melhoria generalizada do cenário de crescimento económico”, salienta também Chris Williamson.

A nota da S&P Global assinala ainda que as pressões inflacionistas intensificaram-se em setembro, com os custos dos fatores de produção e os preços de venda a aumentarem aos ritmos mais elevados dos últimos quatro meses.