Empresa da família Azevedo põe a ‘rolar’ investimento de 90 milhões na reciclagem de pneus

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Apresentado como o primeiro projeto de economia circular no setor dos pneus em Portugal assente numa tecnologia proprietária, a unidade de reciclagem da BB&G em Ourém, que no último ano foi alvo de um investimento de cerca de um milhão de euros destinado à “implementação de melhorias”, já arrancou a operação com mais de uma dezena de funcionários após concluídos os processos de licenciamento industrial e ambiental.

Com capacidade para recuperar cerca de 1.500 toneladas por ano de granulado proveniente de pneus usados, o equivalente a 120 mil pneus em fim de vida, esta instalação piloto da empresa detida pela Prismore Capital (antiga Sonae Capital Industrials), pela BDI – BioEnergy International e pela Rieckermann conta com um acordo de colaboração com duas gigantes do setor: Bridgestone e Versalis (subsidiária da petrolífera italiana Eni).

A dimensão [do polo] de Santarém será de escala industrial e incluirá uma unidade de ‘milling & pelletizing’. Fonte oficial da BB&G

Em paralelo, a escassos 50 quilómetros de distância, no concelho de Santarém, a empresa controlada pela holding da família de Belmiro de Azevedo (Efanor) está a desenvolver uma outra unidade industrial e que já obteve inclusive o estatuto de PIN – Potencial Interesse Nacional. Na freguesia de Tremês, segundo contabilizou ao ECO, está a investir “aproximadamente 90 milhões de euros” e criará mais de 50 empregos diretos, além de “entre 50 e 100 postos de trabalho indiretos”.

“Na sua totalidade, o projeto será para concretizar e entrar em operação em 2029. (…) A dimensão do polo de Santarém será de escala industrial e incluirá uma unidade de ‘milling & pelletizing’. Estima-se que, em velocidade cruzeiro, atingirá uma capacidade instalada de aproximadamente 30 mil toneladas anuais de granulado processado”, sublinha fonte oficial da empresa liderada pelo ex-CEO da Secil Miguel Sousa Martins.

Patenteada a tecnologia que permite que o granulado proveniente de pneus em fim de vida seja convertido em matérias-primas secundárias — óleo de pirólise de pneus (TPO) e negro de fumo recuperado (rCB) — passíveis de serem reintroduzidas no fabrico de novos pneus, a BB&G assume, ainda sem fornecer detalhes, que, além destas unidades na região Centro, pretende “continuar o processo de expansão para outras geografias, dadas as metas de descarbonização e a procura crescente por matérias-primas secundárias certificadas”.

Sobre a unidade de estreia de Ourém, Miguel Gil Mata, CEO da Prismore Capital, destaca que “abre uma alternativa para a gestão de pneus em fim de vida, permitindo criar uma economia circular com benefícios ambientais e sociais significativos”. “Queremos ajudar o país nesta transição, contribuindo para a descarbonização e melhoria da pegada ambiental”, acrescenta o gestor do grupo industrial que fatura acima de 500 milhões de euros e agrega empresas como a Capwatt na energia, a histórica metalomecânica Adira ou a Beyond Composite.