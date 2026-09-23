Equipa da Unit Legal integra a Pares Advogados
Com a integração da Unit Legal, Elsa Rodrigues, Luís Almeida Carneiro e Rita Beirôco passam a sócios da Pares. No total, serão integrados 10 advogados.
A Pares Advogados integrou a equipa da Unit Legal, anterior Espanha e Associados. Elsa Rodrigues, Luís Almeida Carneiro e Rita Beirôco passam a sócios da Pares.
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“Esta integração representa um reforço significativo da nossa capacidade de resposta em áreas importantes da nossa prática, como o Direito Societário, Fiscal e Laboral, mas significa também a união de duas sociedades que partilham os mesmos valores, princípios e forma de estar na advocacia”, refere em comunicado o sócio da Pares João de Freitas e Costa.
Segundo explica a firma em comunicado, esta integração reforça as áreas de Direito Societário, Direito Fiscal e Direito Laboral e aumenta a equipa da Pares para mais de 60 advogados. “A união das duas equipas permite conjugar conhecimento, competências, reforçando a capacidade de prestação de serviços jurídicos em diferentes áreas de prática. Mais do que o crescimento em dimensão, esta integração traduz a vontade de prosseguir um projeto comum”, refere o escritório.
Para além dos três sócios, passam a integrar a Pares Ana Mónica Almeida (associada sénior), Filipa Botelho Moniz (associada sénior), Mafalda Palma (associada sénior), Assunção da Cunha (associada), Carolina Menezes (associada), Margarida Mendes da Mota (associada) e Carlos Pereira Alves (advogado estagiário).
“Tal como nós, a Pares acredita numa advocacia de proximidade e no trabalho em equipa, movida pelo entusiasmo pela profissão e pela convicção de que, juntos, somos capazes de fazer mais e melhor em prol dos nossos cliente“, sublinha Luís Almeida Carneiro.
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