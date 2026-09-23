Estado com excedente orçamental de 0,5% no primeiro semestre

Portugal registou um saldo orçamental de 1,6% no segundo trimestre, o que compara com os 1,7% registados em igual período do ano passado, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O saldo de 1.325 milhões de euros contribuiu assim para o excedente de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na primeira metade deste ano.

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Os dados divulgados pelo organismo de estatística nacional são em contabilidade nacional (ótica de compromissos). Esta é a ótica utilizada nas comparações internacionais e na avaliação de Bruxelas, diferindo da contabilidade pública, apurada pela Entidade Orçamental, onde são considerados os recebimentos e pagamentos ocorridos em determinado período numa lógica de tesouraria.

Os dados avançados pelo INE indicam que, em contabilidade nacional, o Estado registou um excedente orçamental de 0,5% do PIB no primeiro semestre deste ano, correspondente a 803 milhões de euros, quando em igual período do ano passado atingiu 0,9%. A primeira metade do ano ficou marcada pelos apoios ao impacto do ‘comboio’ de tempestades que fustigou o país no arranque do ano.

Olhando para a evolução trimestral, verifica-se que o saldo no segundo trimestre cifrou-se em 1.325 milhões de euros, ligeiramente acima dos 1.276 milhões de euros alcançados em igual período do ano passado. Face ao período homólogo, verificou-se um aumento de 6,9% da receita total entre abril e junho e de 7% da despesa total.

Do lado da despesa, registou-se um crescimento de 5,1% da despesa corrente, em resultado do aumento dos subsídios (53,6%), das remunerações dos empregados (5,7%), dos encargos com prestações sociais (5,2%) e do consumo intermédio (4,6%). Paralelamente, na despesa corrente primária, que exclui os juros pagos, assinala-se o aumento de 5,4%, representando 34,7% do PIB no segundo trimestre.

Já a despesa de capital aumentou 27,2%, em resultado do crescimento de 26,3% do investimento (refletindo em grande medida a execução de projetos do PRR) e de 30,3% da outra despesa de capital.

Por outro lado, verificou-se um crescimento de 5,3% da receita corrente decorre, sobretudo, dos aumentos nas contribuições sociais (7,3%) e nos impostos sobre a produção e importação (6%), e, em menor medida, dos acréscimos registados na outra receita corrente (20,9%) e nas vendas (5,1%).

A explicar esta evolução está ainda a subida de 71% na receita de capital, refletindo, em larga medida, o aumento da execução de projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Ministério das Finanças prevê fechar o ano com um excedente orçamental nulo. Entre as principais instituições económicas nacionais e internacionais, apenas o Conselho das Finanças Públicas (CFP) é mais otimista do que o Governo, projetando um saldo positivo de 0,1%. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alinham com a projeção do Governo, enquanto o Banco de Portugal e a Comissão Europeia apontam para um ligeiro défice, de 0,2% e 0,1%, respetivamente.

Ainda assim, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tem vindo a admitir fechar o ano com um ligeiro excedente orçamental.

Esta quarta-feira, o INE confirmou ainda o excedente orçamental de 0,7% em 2025 e reviu em alta de 0,1 pontos percentuais o saldo de 2024 para 0,6% do PIB.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h32)