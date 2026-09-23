Estoril-Sol quer negociar acordos para saída de trabalhadores após perdas de 25 milhões

O grupo Estoril-Sol pretende utilizar a provisão de 3,3 milhões de euros, constituída para efeitos de reestruturação do negócio, para negociar com trabalhadores acordos bilaterais de saída, disse ao ECO o presidente da Associação Portuguesa dos Empregados de Banca de Casino (APEBC), Gonçalo Portela.

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A ideia terá sido transmitida durante a última Assembleia Geral (AG) de acionistas da operadora dos casinos Estoril e de Lisboa, na qual a APEBC esteve presente. “A empresa tem tido alguns problemas, porque não está a conseguir adaptar-se aos novos tempos, em que a realidade se alterou por completo. A primeira fase da redução de custos é com os recursos humanos, as pessoas”, referiu o porta-voz dos empregados dos casinos portugueses.

A Estoril-Sol reportou prejuízos de 25,3 milhões de euros no exercício do ano passado. Em 2025, a concessionária dos casinos do Estoril e Lisboa teve um resultado líquido atribuível aos acionistas da casa-mãe negativo, tal como em 2024, quando as perdas foram de 12 milhões de euros. Segundo o líder da APEBC, “as atividades não-jogo deveriam ser postas em prática, porque a sociedade mudou e a concorrência é o sofá em casa”.

“As pessoas têm de voltar aos casinos sem ser para jogar”, defende a associação, que tem 200 ações representativas do capital social da Estoril-Sol, adquiridas precisamente para ter um lugar à mesa na AG.

Nas contas de 2025, a empresa avançou com uma revisão no valor de recuperação dos ativos afetos à zona de jogo do Estoril e reconheceu uma perda por imparidade de 13,2 milhões de euros, acima das imparidades de 6,8 milhões verificadas em 2024, e reconheceu uma provisão de 3,3 milhões para fazer face a encargos com a reestruturação do negócio “entretanto iniciada”.

Administração e Governo reúnem-se na próxima semana com trabalhadores

O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, vai reunir-se com os representantes dos trabalhadores da Estoril Sol III – mais precisamente porta-vozes da comissão de trabalhadores e do Sindicato de Hotelaria do Sul – no próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, perante a “gravidade da situação” financeira da empresa e “o silêncio ensurdecedor da empresa e das entidades públicas competentes”.

O encontro entre o Governo e os funcionários, no Ministério da Economia e da Coesão, no Campus XXI, vai realizar-se na véspera da reunião entre os trabalhadores e a administração. Para dia 1 de outubro está prevista a primeira conversa entre gestão com os órgãos representativos dos trabalhadores, depois da divulgação das contas.

O representante da comissão unitária de trabalhadores da Estoril Sol III, José Tavares, afirma que vai ser reativada “uma forma básica de comunicação”, que numa empresa como esta “nunca devia ter sido cortada”. Questionado sobre se houve alguma sinalização de despedimentos por parte da empresa ou de necessidade de injeção de capital por parte dos acionistas, José Tavares disse que espera obter essas respostas na próxima semana.

Outros trabalhadores contactados mostraram preocupação face às circunstâncias financeiras e ao facto de, em 2010 e em 2012, “numa situação mais favorável” terem sido feitos dois despedimentos coletivos, que abrangeram mais de uma centena de funcionários.

“Há falta de comunicação e diálogo. Mas a empresa vai ter de se reinventar – aliás todo o negócio dos casinos físicos, porque os valores das contrapartidas para o Estado são inviáveis no futuro e existe concorrência desleal”, lamentou, por sua vez, um dos profissionais da casa, Nuno Benódis, referindo-se à tributação no setor. Enquanto o Imposto Especial de Jogo (IEJ) para o jogo online está fixo nos 25%, no jogo de base territorial ronda os 50%, embora varie consoante a zona de jogo e o contrato de concessão.

Em curso está a “execução de um amplo e complexo processo de reestruturação” que envolve “uma significativa e permanente redução de custos operacionais, por um lado, e, por outro lado, um investimento significativo na atividade core da subsidiária do grupo que explora a concessão de jogo do Estoril”, de acordo com o relatório financeiro enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, após três adiamentos.

O ECO tentou contactar a comissão executiva do Estoril-Sol, mas até à publicação deste artigo não foi possível obter comentários.