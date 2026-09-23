Francesa Dassault fecha memorando com AED com renovação dos F-16 na mira

Depois da Lockheed Martion, SAAB e do consórcio Eurofighter, é agora a francesa Dassault Aviation a avançar com um memorando de entendimento com a AED Cluster para “explorar potenciais áreas de cooperação” entre os parceiros do caça Rafale e a indústria portuguesa tendo na mira renovação dos caças F-16 em fim de vida da Força Aérea Portuguesa. A Dassault apresentou em julho uma proposta ao Governo português.

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“Este MoU demonstra o compromisso dos parceiros do RAFALE, já estabelecidos no país, em aprofundar a relação existente e em levar mais longe a cooperação com o AED Cluster Portugal e os parceiros industriais portugueses, com o objetivo de dinamizar a economia portuguesa e reforçar a soberania do país”, refere comunicado enviado às redações.

O acordo, assinado esta quarta-feira na Embaixada de França, em Lisboa, “surge na sequência da apresentação oficial de uma proposta para o Rafale ao Governo português e à Força Aérea Portuguesa, em julho de 2026″, informa o comunicado.

“Este MoU demonstra o compromisso dos parceiros do Rafale, já estabelecidos no país, em aprofundar a relação existente e em levar mais longe a cooperação com o AED Cluster Portugal e os parceiros industriais portugueses, com o objetivo de dinamizar a economia portuguesa e reforçar a soberania do país”, refere ainda. Thales e Safran são os parceiros da Dassault no caça Rafale.

O processo de substituição dos F-16 da Força Aérea ainda não arrancou tem referido o ministro da Defesa, Nuno Melo, mas o tema da renovação dos caças está em cima da mesa.

Esta semana, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Cartaxo Alves, referia que a substituição dos caças F-16 vai estar prevista na nova Lei de Programação Militar, que se encontra “em fase final de elaboração” e será apresentada ao parlamento ainda este ano, adiantou à Lusa.

Os caças foram equipamentos que ficaram de fora da lista de compras via empréstimo europeu SAFE.