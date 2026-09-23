Fundação Cofares evolui o seu posicionamento e apresenta os eixos do seu novo Plano Estratégico

O presidente da Cofares e da Fundação Cofares, Eduardo Pastor, apresentou hoje em Welnia, a sua sede central em Madrid, o novo Plano Estratégico da Fundação, dando assim início a uma nova etapa numa data marcante que coincide com a semana em que se comemora o Dia Mundial do Farmacêutico.

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Durante o evento, Eduardo Pastor destacou a contribuição do ecossistema que a Cofares lidera em prol da saúde pública. «A nossa excelência operacional permite-nos garantir um acesso equitativo e seguro aos tratamentos. A isto acrescenta-se a nossa capilaridade geográfica, uma vez que dispomos de um modelo que é uma referência a nível internacional. E tudo isto apoiado no acompanhamento emocional através de uma farmácia que: ouve, aconselha, deteta, previne e conecta».

Neste sentido, o presidente da Fundação Cofares salientou que «estamos cientes de que a sociedade atual exige das organizações um compromisso social real. Por isso, nesta nova etapa, a Fundação centrar-se-á em impulsionar iniciativas tangíveis que deem resposta aos problemas dos cidadãos».

A este respeito, durante a conferência de imprensa, foram destacados os três grandes marcos do novo plano estratégico da Fundação Cofares: «Em primeiro lugar, criámos o programa “Especialistas em Saúde” para impulsionar iniciativas socio-sanitárias de grande envergadura. Um quadro de ação que inclui, como grande ponto de encontro, um cimeira anual de alto nível».

Através desta iniciativa, procura-se reunir à mesma mesa os principais intervenientes e decisores do setor para explorar soluções conjuntas para os grandes desafios socio-sanitários. Assim, celebra-se hoje a I Cimeira «Especialistas em Saúde», intitulada «Saúde Mental e Acompanhamento Emocional a partir da Farmácia».

O segundo marco do novo Plano da Fundação diz respeito ao fomento de alianças estratégicas com grandes entidades reconhecidas no panorama socio-sanitário do país, como é o caso da Fad Juventud, uma referência no setor há quatro décadas.

Por fim, o último marco corresponde ao compromisso de reconhecer aqueles que cuidam dos outros. «Fazemo-lo através do Prémio Fundação Cofares, cujo valor aumentámos de 12 000 para 40 000 euros — o montante mais elevado da nossa história e um dos mais elevados do setor da saúde. O nosso objetivo é reconhecer o trabalho social indispensável em benefício dos doentes e das comunidades vulneráveis, bem como dar visibilidade a projetos que ajudam a compreender melhor as doenças e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos», explicou Eduardo Pastor.

Durante o evento, o presidente da Fundação Cofares esteve acompanhado por Beatriz Martín Padura, diretora-geral da Fad Juventud, para apresentar a primeira dessas grandes alianças desta nova etapa. Trata-se da campanha conjunta de sensibilização para reforçar o bem-estar emocional dos jovens e das suas famílias através das farmácias.

Beatriz Martín Padura salientou que «cuidar da saúde emocional não significa obrigar-nos a “estar bem a todas as horas”, mas sim aprender a lidar com a incerteza ou a tristeza, contando com uma rede de apoio. Por isso, em conjunto com a Fundação Cofares, lançámos a campanha «Cartão Bem-estar» e aproveitámos a proximidade e a capilaridade das farmácias comunitárias para colocar no bolso de cada pessoa, diretamente na carteira digital do seu telemóvel, um acesso anónimo, gratuito e profissional ao nosso Serviço de Informação e Orientação (SIOF)». «Cuidar do nosso bem-estar emocional deve ser um gesto tão natural como pedir conselho na farmácia de sempre», concluiu.