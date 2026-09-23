Há mais 19 freguesias que pretendem aderir ao ‘Multibanco social’

Há mais 19 freguesias que pretendem aderir ao ‘Multibanco + Perto’, projeto piloto que arrancou com 30 freguesias onde as populações não têm serviços bancários, anunciou o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O ‘Multibanco + Perto’, também conhecido como ‘Multibanco Social’ consiste na disponibilização de Terminais de Pagamento Automáticos Digitais (SmartPOS) que permitem a realização de 90% das operações disponíveis nos Caixas Multibanco, nomeadamente a disponibilização de numerário, pagamento de serviços, carregamento de telemóveis e consultas de saldo e movimentos. O projeto piloto foi lançado em julho deste ano.

“Há mais de mil freguesias que não têm multibanco, que não têm capacidade de levantar dinheiro e fazer as operações normais de multibanco na sua freguesia”, sublinhou o ministra da Economia e da Coesão Territorial em audição regimental na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. “É daquelas medidas que custam pouquíssimo dinheiro e têm um efeito nas populações enorme”, acrescenta.

“Estamos num processo piloto, que nos convida a tirar conclusões sobre a melhor forma de levar o serviço de Multibanco a todas as freguesias”, explicou Manuel Castro Almeida. “Ou pela via da caixa de Multibanco tradicional, ou pela via do multibanco mais pequeno – faz todas as operações menos entregar dinheiro. Substituímos isso pela possibilidade de fazer a operação num POS, numa máquina pequena e portátil, desde que haja dinheiro em cofre na junta de freguesia”, acrescentou.

“Isto pressupõe um acordo com as juntas de freguesia para este efeito”, alertou.

“A experiência está a correr muitíssimo bem”, avaliou o ministro. “As pessoas estão a recorrer a este multibanco com grande intensidade. 70% das operações são justamente para levantar dinheiro”, precisou.

Por isso, há já mais 19 freguesias que pretendem aderir ao ‘Multibanco + Perto’, revelou Silvério Regalado. O secretário de Estado reiterou que está a ser feita uma “avaliação mais profunda” e que o “sucesso é devido à portabilidade”. “Este projeto pode e deve ser levado a outras freguesias. É esse o objetivo em colaboração com a Sibs e Banco de Portugal”, acrescentou o secretário de Estado.

O projeto está a ser desenvolvido também em parceria com a ANAFRE.

O Governo lançou este serviço depois do relatório do BdP “Avaliação da Cobertura da Rede de Caixas Automáticos e Balcões de Instituições de Crédito”, de 2022, ter identificado 1.276 freguesias (41% do total do país) que não têm serviços bancários a menos de cinco, dez ou 15 quilómetros.

“Afeta cerca de 740 mil pessoas [mais de 7% da população]. Esta privação penaliza o comércio local e obriga os residentes nestas localidades a deslocações de vários quilómetros para realizar operações financeiras básicas”, indicou o Ministério da Economia no momento do lançamento que foi feito em Bragança, identificado como o distrito mais afetado pela falta de serviços bancários.