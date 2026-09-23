‘Health tech’ Usaware Care levanta 2,6 milhões e aponta para EUA

A Usaware Care fechou uma ronda de três milhões de dólares (cerca de 2,6 milhões de euros) para lançar novos serviços e acelerar a entrada nos Estados Unidos até ao final do ano. Depois de prestar serviços de saúde na área de pediatria através do WhatsApp, a startup, que tem entre os seus fundadores um antigo diretor do SNS24, quer em outubro lançar um serviço dirigido a adultos.

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“A Usawa [clínica digital de pediatria] dá um enorme descanso a famílias que, mesmo tendo pediatra, muitas vezes não conseguem falar com ele quando precisam, partilhar toda a informação importante e receber logo uma resposta. A Usawa oferece consultas ilimitadas por WhatsApp com um excelente pediatra que vai a fundo nos temas e pode passar declarações e prescrever medicamentos se for adequado”, começa por explicar Luís Almeida Fernandes, CEO e fundador startup, ao ECO.

“Apoiamos tanto em situações agudas como com acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, alimentação, sono, doenças crónicas, e outros temas importantes para os pais. Quando se registam, as famílias escolhem um pediatra que lhes fica associado e se mantém sempre em contacto”, detalha.

O serviço tem um custo de 12 euros por família (incluindo todas as crianças), mas há “uma versão totalmente gratuita que tem horário reduzido e espera mais longa”, aponta.

Neste momento, conta com 23 pediatras, que fazem cerca de mil consultas por mês para as mais de 12 mil crianças registadas. As famílias atribuem ao serviço uma avaliação média de 9,7 em 10 e mais de 70% afirmam que, através da Usawa, evitaram uma consulta presencial desnecessária, segundo os dados partilhados pela empresa.

A Usawa oferece consultas ilimitadas por WhatsApp com um excelente pediatra que vai a fundo nos temas e pode passar declarações e prescrever medicamentos se for adequado. (…) Apoiamos tanto em situações agudas como com acompanhamento do crescimento, desenvolvimento, alimentação, sono, doenças crónicas, e outros temas importantes para os pais. Luís Almeida Fernandes CEO da Usawa Care

A startup já trabalha com seguradoras e admite interesse em reforçar essa ligação. “Nós gostamos muito de trabalhar com seguradoras. As seguradoras têm interesse em oferecer acesso à Usawa aos seus clientes, de forma a evitar o agravamento de problemas de saúde e as idas desnecessárias ao presencial. Já estamos a trabalhar com a Médis (num âmbito inicialmente reduzido) e em discussões com outras seguradoras”, adianta Luís Almeida Fernandes.

Mas não só. “Tendo sido diretor do SNS24 [em 2022 liderou o SNS24 e o Centro Nacional de Telessaúde], naturalmente gostava também que um dia houvesse condições para trazer a Usawa a todos os portugueses através do SNS”, admite.

Planos para a ronda…

Com este levantamento de capital de cerca de 2,6 milhões de euros — “a primeira entrada de venture capital, com investidores que nos empurram para fazermos ainda mais e melhor”, até aqui a startup tinha funcionado com investimento direto do CEO e com vários prémios que foi ganhando (nomeadamente o Lisbon Innovation for All e o NTT Data Global eAwards, ambos acima de 100 mil dólares), e com apoio da Fundação Ageas — a startup dá um novo passo no seu percurso.

Querem lançar um novo serviço dirigido a adultos. “Em outubro, a Usawa vai oferecer um serviço semelhante a adultos, com uma equipa clínica especializada por idades (incluindo um grupo de médicos peritos em envelhecimento saudável)”, adianta Luís Almeida Fernandes.

“Além de consultas agudas e de seguimento”, vamos também ter acompanhamento mais aprofundado para pessoas com doenças crónicas ou fatores de risco — por exemplo reconciliando medicamentos, incentivando hábitos preventivos e identificando problemas a tempo de os conseguir resolver com facilidade”, detalha o responsável.

Ao nível de custos, quem tem Usawa Pediatria vai poder inscrever-se na Usawa Adulto “sem custo adicional”. “Quem não tiver filhos pode inscrever-se apenas na Usawa Adulto (nesse caso, custa 7 euros por mês — mas também há uma versão gratuita)”, adianta. O serviço arranca a 12 de outubro.

…com mira apontada aos EUA

Uma expansão possível através da injeção de capital obtida através desta ronda seed liderada pela Armilar, com a participação da Start Ventures, Oxy Capital e Jorge Marques.

“A Usawa está a trabalhar numa das áreas mais importantes e complexas da saúde: como tornar cuidados clínicos de elevada qualidade mais eficientes e acessíveis, ao mesmo tempo que se reforça a confiança, a segurança e a responsabilidade médica”, afirma Pedro Castel-Branco, principal da Armilar.

“A equipa combina uma experiência pouco comum nas áreas da saúde, produto e tecnologia. São poucos os fundadores neste setor que conhecem a saúde das duas perspetivas: como os sistemas clínicos funcionam em grande escala e o que determina os resultados comerciais e estratégicos a nível global. Estamos muito entusiasmados por apoiar a Usawa na expansão da plataforma e no início do seu crescimento internacional nos Estados Unidos“, reforça, citado em comunicado.

Luís Almeida Fernandes explica a escolha para a expansão da companhia. “Estamos a investir na entrada nos Estados Unidos. Tenho a sorte de ter sido partner da McKinsey nos Estados Unidos, a servir seguradoras e grupos hospitalares em temas de tecnologia, pelo que tenho bons contactos e conhecimento do mercado”, refere.

Até ao final do ano, quer dar os primeiros passos de entrada neste mercado. “Inicialmente, queremos trazer a nossa tecnologia a grandes hospitais pediátricos (estamos em longa conversa com alguns dos melhores hospitais pediátricos do mundo). Mas queremos também lançar com seguradoras, à semelhança do que fazemos em Portugal”, explica o gestor.

“O mercado americano tem muitas oportunidades — queremos manter o nosso foco em Portugal como motor de inovação e nos Estados Unidos como mercado prioritário”, diz.

Nos EUA, “inicialmente, queremos trazer a nossa tecnologia a grandes hospitais pediátricos (estamos em longa conversa com alguns dos melhores hospitais pediátricos do mundo). Mas queremos também lançar com seguradoras, à semelhança do que fazemos em Portugal. (…) O mercado americano tem muitas oportunidades — queremos manter o nosso foco em Portugal como motor de inovação e nos Estados Unidos como mercado prioritário. Luís Almeida Fernandes CEO da Usawa Care

O CEO não esconde o seu interesse de levar os serviços da Usawa para outras geografias. “Pessoalmente, eu tenho um enorme interesse em lançar em África, começando pelo Quénia (onde vivi quatro anos e ainda tenho uma ligação emocional e muitos amigos). O impacto é mais profundo — há mortes e muito sofrimento evitáveis com este tipo de solução. Temos lá uma entidade legal formada, mas de momento ainda não está em operação”, revela.

Nos planos está ainda o reforço da equipa, composta por 35 médicos, e sete pessoas a tempo inteiro em tecnologia e produto.

“Em Outubro vai entrar uma pessoa dedicada a compliance (que é fundamental para nós — segurança acima de tudo). Estamos a contratar engenheiros séniores de full-stack ou de AI. Não muitos — queremos uma equipa pequena e muito ambiciosa e competente”, diz o CEO.