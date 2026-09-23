Imigração trava e ordens para sair disparam: retrato da imigração em cinco números

O Relatório de Migrações e Asilo 2025 da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) aponta para uma estabilização das novas entradas em território nacional e um aumento da fiscalização, com as notificações para abandono voluntário do país a dispararem.

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O análise da AIMA mostra também uma forte queda na concessão de títulos de residência por reagrupamento familiar e nos pedidos de asilo.

O Governo tem vindo a aumentar as restrições à imigração, com o fim das manifestações de interesse em 2024 e uma legislação mais apertada para obter a nacionalidade. Em declarações à Lusa, o secretário de Estado para as Migrações, Rui Armindo Freitas, afirmou que os números mostram um “inversão clara” e são o resultado de uma política “que tinha um objetivo claro de ter os caminhos regulares, os caminhos para uma imigração com regras claras”.

2,7%

O crescimento da população estrangeira residente travou a fundo em 2025, segundo o Relatório de Migrações e Asilo 2025 da AIMA. Depois de aumentar 31,4% em 2023 e 18,3% em 2024, no ano passado a evolução foi de apenas 2,7%, para um total de 1.585.854 residentes.

Entre 2021 e 2025, a população estrangeira mais do que duplicou, aumentando em cerca de 871 mil pessoas. No entanto, a expansão rápida deu lugar à “estabilização das novas entradas em território nacional e a consolidação de uma comunidade estrangeira estruturalmente integrada na vida económica e social do país”, salienta a AIMA.

O Brasil tem, de longe, a maior comunidade em Portugal, com 493.622 residentes contabilizados pela AIMA no final de 2025, o equivalente a 31,1% do total. A mudança mais relevante na composição é a subida de Angola para segunda maior comunidade, com um total de 99.050 residentes. A Índia com 91.405 residentes, a Ucrânia com 84.889 e Cabo Verde com 71.005 completam o ‘top’ cinco.

54,8%

A concessão de títulos de residência aumentou 54,8% em 2025 para 337.880, fixando um novo máximo da série. Um salto que não reflete um aumento dos fluxos migratórios, mas “a capacidade da AIMA para recuperar processos pendentes” de anos anteriores, aponta o relatório.

“O segundo semestre de 2024 e o início de 2025 representaram um período de enorme complexidade operacional, com a resolução de um volume histórico de processos pendentes que gerou um volume de atendimentos muito superior ao registado em anos anteriores”, salienta Pedro Portugal Gaspar, que está de saída da presidência da AIMA para integrar a administração da Autoridade da Concorrência.

O relatório assinala que a população potencialmente ativa representa 92,9% das novas concessões, com particular destaque para o grupo 18–34 anos, que reúne 177.906 novos títulos de residência.

-61,3%

O número de novos títulos de residência por reagrupamento familiar caiu 30,8% em 2025. Foi o segundo ano consecutivo de queda, resultando numa diminuição acumulada de 61,3%.

A AIMA contabiliza 51.624 pessoas com títulos de residência em vigor nesta tipologia, existindo ainda 24.476 processos de reagrupamento já atendidos e em fase de conclusão.

52 vezes

O ano passado foram emitidas pela AIMA e pelas forças de segurança 23.133 notificações para abandono voluntário do país a pessoas em situação irregular, cerca de 52 vezes mais do que as 446 emitidas em 2024.

Para a agência, o valor de 2025 “representa uma rutura face à tendência descendente observada nos anos anteriores, refletindo simultaneamente o esforço de regularização e saneamento de situações pendentes e o reforço da capacidade de atuação administrativa e policial”.

O número de processos de afastamento coercivo aumentou de 195 para 298, mas os dados da AIMA só vão até 21 de agosto de 2025, uma vez que esta competência passou para a nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

-34,1%

Portugal registou, em 2025, 1.765 pedidos de asilo, menos 34,1% do que no ano anterior, refletindo uma redução significativa após os picos observados em 2023 e 2024.

“Esta diminuição acompanha, em parte, a tendência europeia identificada pela Agência Europeia para o Asilo (EUAA), que assinalou em 2025 uma estabilização dos pedidos na União Europeia após o crescimento acentuado de 2022–2023, embora com variações regionais”, observa a AIMA.

“Os requerentes provenientes do continente africano representam 44% do total, seguidos dos oriundos do continente americano (28,8%), com destaque para países como Colômbia, Venezuela e Peru”, detalha a agência.